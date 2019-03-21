21.03.2019
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‘Mükerrer oy’ riski

Kolluk kuvvetlerine sağlanan yetki ile oluşan “mükerrer oy riski” büyüyor. Bazı ilçe seçim kurulları sandıklardaki yedek üyelere de kayıtlı sandıkları dışında oy kullanmalarına olanak sağlayan 142 görev belgesi verdi

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

Her seçimde daha tartışmalı hale gelen “seçim güvenliği” ile ilgili kuşkular 31 Mart yaklaştıkça artıyor. 23 Mart’tan sonra görevlendirilecek kolluk kuvvetlerinin yanı sıra bazı ilçelerde sandıklarda görevli yedek üyelere de mevzuata aykırı olarak “142 görev belgesi”nin verilmesi mükerrer oy kullanma riskini büyüttü.

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının sandıklar için belirlenen yedek üyelere de “142 görev belgesi” verdiği ihbarları ulaştı.

YEDEKLERE OLMAZ

Yakupoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede ilçe seçim kurulları arasında bir uygulama birliği olmadığını bildirerek, şunları söyledi:

“Çelişkili uygulamalara YSK’nin 138 sayılı genelgesinde yedek üye konusunun açıkça düzenlenmemesi yol açıyor.

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Sandık kurulu asıl ve yedek üyelerine aynı görevlendirme belgesi veriliyor. Bu belge, görevli oldukları sandıkta oy kullanmalarını tek başına sağlamaz. 23 Mart’a kadar asıl sandık kurulu üyesine ayrıca 142 görev belgesi verilir ve bu belgede hangi seçim türleri için oy kullanacağı özellikle yazılır. 142 görev belgesi verilen kişinin, kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine ‘oy kullanamaz’ şerhi düşülür ve görevli olduğu sandık seçmen listesine eklenir. Yedek üye için 142 görev belgesi düzenlenmeyeceğinden sadece görev belgesi ile oy kullanamaz. Görev belgesi, oy verme günü asıl üye gelmezse yedek üyenin görevli olduğu sandık kurulunda yer almasını sağlar. Yedek üye, müsait bir anda kendi kayıtlı olduğu sandığına gidip oyunu kullanıp, görevine döner. O nedenle 142 görev belgesine ihtiyacı yok.”

23 MART SONRASI YIĞMA

Bu arada, HDP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kaydırıldığını iddia ettiği 15 bine yakın güvenlik görevlisinin dışında, 23 Mart’tan itibaren daha büyük yığma yapılabileceği kaygısı da dillendiriliyor. Bu görevliler ilçe seçim kurulları tarafından verilecek “142 görev belgesi” ile sandık seçmen listesine elle eklendikten sora oy kullanabilecek.

Bunun mükerrer oy kullanma riski yarattığına dikkati çeken Yakupoğlu, “Bu durumda görevli olduğu sandıkta oy kullanan görevli sandık seçmen listesine el ile eklenecek. Bu görevlinin belgesi elinden alınıp kayıtlı olduğu sandığında oy kullanıp, kullanmadığı kontrol ettirilmelidir” dedi. Kontrolün sandık görevlisinin bina sorumlusuna, onun da partisinin ilçe başkanlığına, oradan da ilgili sandığa bildirme yoluyla yapılabileceğini belirten Yakupoğlu, “Bu elbette kontrolü çok zor bir durum” diye konuştu.

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