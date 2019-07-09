Mulan’ın resmi fragmanı yayınlandı

Walt Disney Feature Animation tarafından üretilen ve Türkiye’de 1999 yılında gösterime giren Mulan filmi tekrar beyaz perdeye dönüyor.

Disney merakla beklenen bu canlı aksiyon filminin 90 saniyelik resmi fragmanını yayınladı.

Yönetmenliği Niki Caro tarafından yapılan filmde Mulan karakterini Çinli oyuncu Yifei Liu canlandırıyor. Animasyon versiyonunda olduğu gibi, canlı aksiyon filminde de Mulan’ın sessiz birinden, olağanüstü bir savaşçıya dönüşümüne şahit olacağız. Uzun sayılabilecek fragman, aksiyon sahnelerinden de örnekler sunuyor.

Filmin Türkiye’de gösterim tarihi ise 17 Nisan 2020 olarak belirtilmiş durumda.