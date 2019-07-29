Mülteci intiharı iddiasından sonuç alınamadı

Antep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan Hamid Samedi isimli mültecinin intihar ettiğine ilişkin iddia için, il barosunun yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı.

Yaşanan intiharın Gaziantep Barosu’na kayıtlı bir avukat aracılığıyla baroya iletilmesi üzerine, baro olayın aydınlatılması için Antep Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı’na müracaat etti. Valiliğin intiharı araştırması için gönderdiği İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, intiharda kurumun kusurunun olmadığına dair rapor tuttu. Kamu Denetçiliği Kurumu ise intiharın araştırılmasına dair yapılan başvuruyu, görev alanına girmediği gerekçesiyle reddetti. Baronun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruya ise aylardır yanıt verilmiyor.

Baronun yaptığı inceleme başvurusu üzerine 4 Nisan’da GGM’ye giden İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, hazırladığı raporda şu ayrıntılara yer verdi: “GGM’de 378 Afgan, 111 Suriyeli, 68 Iraklı ve 91 Pakistanlı olmak üzere 648 kişi idari gözetim altında tutuluyor. 3 yıl önce açılan kurumda yaşanan intihar vakasının ilk, ancak zaman zaman intihara teşebbüsler yaşanmış. Bu intihara teşebbüslerin şampuan içilerek yapıldığı, bazı kişilerin konuşmamak ya da serbest bırakılmaları için intihar girişimlerinde bulundukları bizzat komisyonumuzca yapılan incelemede tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.