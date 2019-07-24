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24.07.2019
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Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Ayaz ve Nupelda’ya atfedildi

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Munzur Kültür ve Doğa Festivali 15 Temmuz’da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Nupelda (4) ile Ayaz (8) Güloğlu kardeşlere atfedildi.

Dersim’de hazırlıkları tamamlanan Munzur Kültür ve Doğa Festivali, başlıyor.

25 Temmuz’da başlayacak ve dört gün sürecek festival, Ovacık’taki 15 Temmuz’da yaşanan ve dört yaşındaki Nupelda Güloğlu ile sekiz yaşındaki Ayaz Güloğlu’nun ölümüne neden olan patlama nedeniyle Nupelda ve Ayaz’a atfedildi.

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Dersim’de 2000 yılında düzenlenmeye başlanan “Munzur Kültür ve Doğa Festivali”, “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” sloganıyla düzenleniyor.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan festival, Ovacık’ın Bilgeç Köyü’nde 15 Temmuz’da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Nupelda (4) ile Ayaz (8) Güloğlu kardeşler şahsında tüm çocuklara atfedildi. 

Festival boyunca müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyelerinden çocuk atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Öte yandan festival için Tunceli Valiliği’ne yapılan resmi başvuruya şimdiye kadar yanıt verilmezken, festival tertip komitesi yaptığı görüşmelerde, valilik yetkililerinin sözlü olarak festivale izin verildiğini belirtti.

 

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