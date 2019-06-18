Murat Alan’ı darp ettiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Generallere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Akit Haber Müdürü Murat Alan’ı cami çıkışında darp ettiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K’nin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Ankara’da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul’a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan’ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

İfadeleri tamamlanan zanlılar, savcılık tarafından “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İlginizi çekebilir: Erdoğan'ın yeğeninden Murat Alan paylaşımı: Sopadan geçirilmiş

Şüpheliler Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahla kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.