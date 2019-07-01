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02.07.2019
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Murat Dağı’nda siyanür tehlikesi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

BERKAY SAĞOL

Murat Dağı’nda altın çıkarmak isteyen özel bir firmaya karşı, Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri Murat Dağı’nda buluştu. Dernek, firmanın yapacağı altın arama faaliyetlerinin suya ve toprağa siyanür karışma tehlike yarattığını ifade etti.

Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği, altın çıkarılması planlanan Karaağaç köyünde dün köylülerle bir araya geldi. Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Murat Dağı’na altın madeni kurulması durumunda, doğal yaşamın yok olacağını, sadece insanların değil, Menderes ve Porsuk nehirlerinin suyundan yararlanan tüm canlıların zarar göreceğini belirtti. 

Murat Dağı’nın Uşak ve Kütahya illerinin içme suyunun tamamını karşıladığını belirten Yüksel, söz konusu tesisin faaliyete başlamasıyla, siyanürün suya ve toprağa karışacağını ve dünyanın 8’inci harikasının yok olacağını söyledi.

Hasan Yüksel, “Murat Dağı, üç denize suyunu boşaltan ve bu sularla geçtiği toprak ve ovalara hayat veren suyun kaynağını oluşturmaktadır. Uşak ve Kütahya illerinin tüm içme suyunu karşılamaktadır. Termalleriyle bölgeyi bir termal turizm merkezine çevirmiştir. Pamukkale Travertenleri’nin sıcak suyunun da Murat Dağı kaynaklı olduğunu hatırlatmak isterim. İşte böyle bir yerde Gediz Karaağaç Köyü çevresinde altın ve gümüş madeni çıkarılıp, işletilecektir,” dedi.

2 Milyon ağaç kesilecek

Yüksel, altın çıkarma faaliyetlerin yaratacağı tahribatı şu sözlerle özetledi: “1. derecede deprem bölgesi olan bölgede 6 milyon metrekare alanda çalışma yapılıp, 2 milyon ağaç kesilecektir. Bu 6 milyon metrekare alanda hiç bir şekilde ağaç ve canlı varlığından söz edilemeyecektir. Bölgedeki içme ve yeraltı sularının kuruması ile birlikte kuraklık baş göstereceği ve yaşanması muhtemel sismik hareketlilik nedeniyle ve dinamit patlatılması ile Uşak’a su sağlayan Küçükler Barajı siyanür sızıntısı ile zehirlenmiş olacaktır,” diye konuştu.



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