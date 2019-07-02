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02.07.2019
Anasayfa SPOR "Muric için ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan"

“Muric için ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray’dan”

birgun.net birgun.net

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un kulüp başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kartal, “Bugün de bir arkadaşımız imza atacak inşallah. Almanya’dan geliyor. Türk asıllı bir futbolcu. Transfer işi zor. Anında bakkala gidip, ‘Şunu alıyorum.’ diye yapamıyorsunuz. Biraz daha ince eleyip sık dokumamız lazım. Bunu da biz yapıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İstanbul’da. Yoğun bir çalışma içerisindeler. İyi araştırıyoruz ve iyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. İyi bir ekip kuracağız. Bundan Rizelilerin ve Çaykur Rizespor camiasının tereddütü olmasın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Kampa belki transferlerin bir kısmı yetişmeyebilir ama büyük çoğunluğunu yetiştirmeye çalıştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

 Vedat Muric’e yönelik transfer tekliflerine değinen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu futbolcumuza ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray’dan. Bu iki büyük camiadan birine gitmesini biz de isteriz. Vedat Muric kulübümüzde yetişen ve parlayan iyi bir arkadaşımız. Neticede hangisi bize ekonomik olarak daha yakın olursa, biz o kulübe gitmesinden yanayız. Çünkü kulübümüzü düşünmek zorundayız. Kafamızda belirlediğimiz bir bedel var. İlk olarak bu bedeli yakalayacağız. İkincisi, faydalanabileceğimiz sporcuları olursa, onları da alabiliriz. Bu da zannediyorum birkaç gün içerisinde belirlenecek ve kesinleşecek. Bundan sonraki teklifleri kendimiz yapmayı düşünüyoruz. ‘Biz sizin şu sporcularınızı istiyoruz ve şu kadar da bedel istiyoruz.’ diyeceğiz. Kim kabul ederse oyuncumuzu ona vermeyi planlıyoruz.”

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