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01.04.2019
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Muş’ta sokağa çıkma yasağı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Çoğunluğu HDP’nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta Valilik, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir. Kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ile naklini yasaklayabilir. Vali, bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Bu çerçevede, provokatif eylem hazırlığı olduğu, Muş’ta kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğinden toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması türü eylemler bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

AA’nın verilerine göre Muş’ta Cumhur İttifakının adayı Feyat Asya yüzde 34,83 ile birinci sırada, HDP’nin adayı Sırrı Sakık ve Sibel Genç 33,49 ile ikinci sırada görünüyor.

HDP Eski milletvekili Sırrı Sakık, Twitter’da özel harekatçıların sokağı kapattığı görüntüler paylaştı.

Çoğunluğu HDP’nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta oyların yeniden sayılması için itiraz edilmişti. HDP’nin eşbaşkan adayı Sırrı Sakık, yaptıkları incelemede 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini, toplamda 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığını belirterek İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu.

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