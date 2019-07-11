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11.07.2019
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Mustafa Sabri Efendi ile ilgili konferans: Diyanet Cumhuriyet düşmanından vazgeçmiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet’in kurucu hükümetini dinden çıkmakla suçlayan Mustafa Sabri Efendi’den vazgeçmiyor. Kayseri Yüksek İhtisas Merkezi’nde düzenlenen konferansta, Mustafa Sabri Efendi’nin hayatı ve eserleri anlatıldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Osmanlı Devleti’nin şeyhülislamlık makamında oturan ve Ulusal Mücadele karşıtı çalışmalar yürüten Mustafa Sabri Efendi ile ilgili konferans düzenledi. Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra” işbirlikçi” olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen Mustafa Sabri Efendi’nin hayatının anlatıldığı konferansa, Nevşehir Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli de konuşmacı olarak katıldı.

Eğitim öğretim dönemi boyunca her ay düzenlenen konferansın Temmuz ayı konusu ise Cumhuriyet karşıtı Mustafa Sabri Efendi oldu. Mustafa Sabri Efendi’nin hayatının anlatıldığı ve eserlerinin tanıtıldığı konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de katıldı. Konferansın düzenlendiği salona yalnızca erkek personel alındı.

HÜKÜMETİ “MÜRTED” İLAN ETTİ

Cumhuriyet düşmanı olan ve laiklik karşıtı ifadeleriyle bilinen Mustafa Sabri Efendi’ye güzellemeler içeren konferans yaklaşık iki saat sürdü. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği konferansın bir benzeri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nce (İSAM) de düzenlendi. İSAM’ın Osnabrcük Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü ile ortaklaşam düzenlediği çalıştayda Mustafa Sabri Efendi’den “Modern bilimleri tenkit eden, akıl ve ilimi öne çıkaran” şeklinde söz edildi.

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MUSTAFA SABRİ EFENDİ KİMDİR?

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilanından sonra, Milli Mücadele ve Atatürk karşıtı faaliyetler sürdüren Mustafa Sabri Efendi, 1927-1930 yılları arasında Gümülcine ve İskece’de çıkardığı Yarın ve Peyam-ı İslam isimli gazetelerde Cumhuriyet karşıtı yazılar kaleme aldı. “Elimden gelse Türkleri Arap yaparım” sözlerinin sahibi Mustafa Sabri Efendi, 1930’da imzalanan, “İkamet, ticaret ve seyrisefain sözleşmesi”yle Yunanistan’dan sınır dışı edildi. Mısır’a sürülen Mustafa Sabri Efendi, 1954 yılında Mısır’da hayatını kaybetti.

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