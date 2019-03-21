Mütalaa önceden hazırdı

‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklaması nedeniyle gözaltına alınıp bir hafta süren gözaltıdan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir önceki dönemin Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hâkim karşısına çıktı.



Duruşmada TTB avukatları, savcı mütalaasının önceden hazırlandığını belirterek “Savcı savunmaları dikkate almaksızın yanında getirdiği taşınabilir belleği sundu. Bu usule aykırıdır” dedi.



Duruşmaya Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ve Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber katıldı.



SAVCI değişikliğine RET



TTB avukatlarından Ziynet Özçelik, savcılık makamının taşınabilir bellek aracılığı ile yanında getirdiği mütalaasını açıkladığını eleştirerek, “Savcı iddianameyi esas alarak kopyala-yapıştır yapmıştır. İddianamenin uygun hazırlanmadığını belirtmiştik. Somut gerçeğe aykırı bir şekilde aynı iddianame mütalaa adı altında mahkemeye sunulmuştur” dedi.



Savcının değiştirilmesini talep ettiklerini söyleyen Özçelik, mütalaanın dikkate alınmamasını ve savcının değiştirilmesini talep ederken mahkeme heyeti, savcının değiştirilmesi talebini oy birliği ile reddetti.



BİLİRKİŞİ TALEP EDİLDİ



TTB avukatlarından Mustafa Güler de suç oluşturduğu iddia edilen basın açıklaması metninin HDP’den gelen talimat ile hazırlandığı iddialarına karşı bilgisayarlarda bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, TTB Merkez Konseyi üyelerinin savcı mütalaasına ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı 3 Mayıs tarihine erteledi.