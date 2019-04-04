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04.04.2019
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Mutfak yanıyor, hükümet algı peşinde

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, gıdada yıllık enflasyonun yüzde 30’a dayandığını belirterek, “Mutfak yangını sürüyor, gıda enflasyonu durdurulamıyor” dedi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Erdoğdu, seçim öncesi tanzim satışlar, bankalara faiz indirimi yaptırımları ve enflasyon ile topyekûn mücadele, ÖTV indirimi gibi kampanyalara rağmen TÜFE’nin martta aylık yüzde 1,03 artarak yüzde 19,71’e yükseldiğine dikkat çekti. Ana kalemlerin hepsinde yukarı yönlü eğilim olduğuna işaret eden Erdoğdu, “İşlenmemiş gıda ürünlerinde enflasyon yüzde 41,7. Sağlık hizmetlerinde de hızlı artış göze çarpıyor. Aylık bazda en yüksek artışlardan biri yüzde 3,48 ile sağlık hizmetlerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki artış oranı yüzde 29,6. Enerjide yıllık enflasyon yüzde 44. Üretici fiyatlarında ve girdi maliyetlerindeki bu artış bir süre sonra tüketiciye yansıyacağı için enflasyon yukarı tırmanışa devam edecek” ifadelerini kullandı.

HALK SORUMLULARI UYARDI

Halkın yerel seçimlerde bu tablonun sorumlularını uyardığını kaydeden Erdoğdu, “Uyarıyı görmezden gelirlerse, milletin alın teriyle faiz lobilerini ihya edenlerin koltukları da kısa sürede gider. Ülkenin en büyük ilinin seçim sonuçları için hâlâ algı peşindeler. Buna devam ederlerse ülke ekonomide bu günleri bile arar hale gelir. Halk iradesinin egemen olmadığı ülkeye hiçbir yatırımcı güvenmez ve gelmez” diye konuştu.

Tanzim satış işe yaramadı

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Emre Alkin, “Çekirdek enflasyonda çok ufak bir iyileşme görülse de enflasyondaki yükseliş trendinde bir değişiklik olmadığı anlaşılıyor” dedi.


Prof. Dr. Emre Alkin

Geçen ayın fiyat artış rekortmenlerinin yine gıda ürünleri olduğuna dikkat çeken Alkin, “Ama harcama grupları açısından bakarsanız birinciliği sağlık almış. İkinci gıda ve alkolsüz içecekler, üçüncüsü de eğitim. Dikkat ederseniz, tüm bunlar aslında temel ihtiyaç kalemleri” diye konuştu. Alkin, şöyle devam etti: “Tarımsal ürünlerde şiddetli fiyat artışı devam ediyor. Bu da tanzim satışlar ve kasada yüzde 10 indirimleri veya satılmayan ürünlerin stokta birikmesi nedeniyle yapılan iskontoların enflasyonu düşürmek için yetmediğini gösteriyor. Dolayısıyla özellikle tarım ve gıda ürünleri ile alakalı daha temel bir politika yaklaşımı gösterilmesi, tanzim satışlarla bu mücadeleye devam etmek yerine kalıcı çözümlerin bulunması gerektiği ortaya çıkıyor.”

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