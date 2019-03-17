17.03.2019
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Mutlu ve huzurlu bir kent yaratacağız

Göreve geldiği takdirde vakit kaybetmeden projelerini uygulamaya başlayacaklarını belirten Taş, Erzincan’ı yaşanabilir, huzurlu, gelişen, insanların mutlu ve gülümseyen bir kent haline getireceklerini söyledi

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KARDELEN KOCATÜRK

CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş, ‘Beklenen Başkan’ sloganıyla 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları sırasında halktan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Taş “İlk kez iddialıyız. Son dakika herhangi bir sorun yaşamazsak bu seçimde kazanacağımızı düşünüyoruz.

Çalışma sırasında halktan aldığımız olumlu tepkilerden bunu görebiliyoruz. Çünkü halk da artık yıpranmış durumda” dedi. İsmail Taş, projeleri hakkında da bilgi verdi.

Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor, yurttaşlarla iletişiminiz nasıl?

Seçim çalışmalarıma başladığımdan bu yana, dernekler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların yanı sıra, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar hep sokakta, pazarda, kahvelerde vatandaşlarla ve esnafla birlikteyim. Mümkün olduğunca, toplumun tüm kesimlerinden vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını ve taleplerini dinleyip, seçim çalışmalarımı ve projelerimi, bu bilgiler doğrultusunda şekillendiriyorum.

Belediye başkanı seçilirseniz öncelikli hedefleriniz ne olacak?

Erzincan’ı daha yaşanabilir, huzurlu ve refah seviyesi her geçen gün artan ve gelişen bir kent haline getireceğiz. Bunun için açıkladığımız 30’u aşkın projeyi uygulamak için, vakit kaybetmeden harekete geçeceğiz. Halkın tüm kesimlerine, kentteki gelişimi, sorunlarının çözülmeye başlandığını ve yaşam kalitelerinin arttığını en kısa sürede hissettirmeye başlayacağız. Erzincan’ı yaşanabilir, huzurlu, gelişen, insanların mutlu ve gülümseyen bir kent haline getireceğiz.

Çıtası yüksek projeler yaptık

Erzincan için projeleriniz ve bu projlerde öne çıkan özellikler nelerdir?

Projelerimizi, kentsel tasarım, eğitim, kültür, sanat, turizm, sosyal sorumluluk, kent ekonomisi ve acil eylem başlıkları altında topladık. 3 boyutlu olarak hazırladığımız çizimler, animasyonlar ve filmler eşliğinde anlattığımız kentsel tasarım projeleri çok ilgi çekiyor. Ben bir ekip insanıyım, ekip çalışmasına inanırım ve bundan dolayı projelerimizi mimarlar, kent tasarımcıları, sanat tarihçileri ve konuyla ilgili diğer uzmanlardan oluşan geniş bir ekip çalışmasıyla hazırladık.

Projelerimizin ciddiyeti, kapsamlı, hesaplanmış ve profesyonelce hazırlanmış olmasından da bu anlaşılıyor zaten. Detayları dinleyen ve inceleyenlerden övgüler duymak ise bize daha çok enerji ve azim veriyor. Erzincan’da daha öncekilerin aksine, çıtası yüksek projelerin ön planda olacağı bir seçim sürecinin yaşanmasında öncülük yaptık.

Öncelikle Cumhuriyet Meydanı ile ilgili bir projemiz var. Bu projedeki amacımız, meydana bağlı olan caddelerin trafiğini yeraltına alarak meydan tamamen yayalaştırmak. Buğday Meydanı düzenleme çalışmaları gerçekleştireceğiz ve bu alanda yer altı çarşısını oluşturacağız.

Sosyal belediyeciliğe uygun projeler geliştirdik.

Her mahalleye kreş açarak çocuklarımızın eğitimlerine destek olacağız. ‘Gençlik Merkezleri’ kuracağız. Bu amaçla gençlere ve çocuklarımıza sanatı, sporu ve kültürel birçok alanda kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız. Ekonomi alanında çiftçiye destek olacağız. Geliştirdiğimiz ‘Örgütlü Hayvancılık Projesi’ ile üreticiyi hayvancılık konusunda bilinçlendirerek verimliliği artırmayı hedefleyeceğiz. Sosyal belediyeciliğe uygun projeler geliştirdik.

kaynakları israf edildi

Erzincan’la ilgili projelerinizde eğitim, kültür sanat, sosyal sorumluluk gibi başlıklar dikkat çekiyor. Şehrin bu alanlarda eksik kaldığını söyleyebilir miyiz?

Erzincan’da kaynakları israf edildi, potansiyeli ve imkânları değerlendirilemedi. Aslında yeni yapılandırılmış bir kent olmasına rağmen, kimliksiz, plansız, geleceği göremeyen bir yönetim süreci yaşandı. Bu dönemde kent ileriyi bırakın, her geçen gün daha da geriye gitti. Bu da halkımıza, işsizlik, geçim sıkıntısı, üretimde daralma ve küçülme olarak yansıdı. Biz de bu sorunları çözecek, önümüzdeki 10, 20, hatta 50 yıllık projeksiyonu göz önünde tutarak yapılmış planlamalar, yatırımlar ve projeler ile geldik. Bu projelerimizi halkımıza anlattıkça, halktan çok olumlu tepkiler aldık.

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