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17.07.2019
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Müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaptı. Buna göre, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 60 TL'den 72 TL'ye yükseldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine zam yaptı. Buna göre bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde yer alan tarifeye göre Türkiye’nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı.

Topkapı Sarayı Müzesi’nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücretleri, 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Topkapı Sarayı Müzesi : 72 TL
Harem : 42 TL
Aya İrini Anıtı: 36 TL

ESKİ FİYATI

Topkapı Sarayı Müzesi : 60 TL
Harem : 35 TL

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