Müzik dolu bir maceraya davet!

Minik okurlar, Süreyya Operası’ndan Aya İrini ve Galata Kulesi Meydanı’na uzanan müzik dolu bir maceraya davetli. Çocuklar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hazırlanan çocuk kitabı ‘Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı’ ile hem festival mekânlarını ziyaret ediyor hem de enstrümanlar, besteciler ve klasik müzik terimleriyle tanışıyor.

11-30 Haziran arasında düzenlenen festival kapsamında, Bernard van Leer Vakfı’nın katkılarıyla bir çocuk kitabı yayımlanıyor. Yazar Göknil Özkök ve çizer Kıymet Ergöçen’in hazırladığı, yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan’ın üstlendiği kitap, sürükleyici hikâyesi, çarpıcı çizimleri, müzik aletlerini tanıtan resimli sözlüğü, uygulamalı bölümleri ve zengin içeriğiyle çocukları festivalde bir maceraya çağırıyor. Festival, ayrıca kitaba paralel olarak çocuklar için özel bir dinleme listesi de hazırladı. Hem kitaptan hem de internet sitesinden ulaşılabilen bu listeyle çocuklar, farklı dönemlerden klasik müzik bestecilerinin eserlerini keşfedebilecekler. Kitap, festival boyunca tüm festival mekânlarından, anlaşmalı kitabevlerinden ve İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Kitapta, Lale ve Sinan adlı ikiz kardeşler, Müziklerin Efendisi ile Süreyya Operası’ndan Aya İrini’ye, oradan da Galata Kulesi Meydanı’na uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Müziklerin Efendisi, bu yolculukta Lale ve Sinan’a İstanbul Müzik Festivali mekânlarından üçünü gezdirirken, minik okurları çeşitli oyunlar aracılığıyla enstrümanlarla ve bestecilerle tanıştırıyor, kitabın sonunda yer alan resimli sözlük ise çocukların klasik müziğe dair kelime ve kavramları öğrenmesini destekliyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan ve ayrıca Braille alfabesiyle de basılan kitap Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın danışmanlığında hazırlandı. Kitapta ayrıca çocuklar için hazırlanmış etkinlikler ve resimli bir sözlük de yer alıyor.

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Festival başlıyor

11-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek 47. İstanbul Müzik Festivali, Barok müziğin devlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle, 15 farklı mekânda, 22 konserle müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikâyeleri Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı başlığıyla sahnelere taşıyor.

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Festivalde ücretsiz okuma etkinlikleri ve atölyeler var

Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı kitabı, 47. İstanbul Müzik Festivali öncesi ve sırasında birçok ücretsiz okuma etkinliği ve atölyede çocuklarla buluşacak. Festival sırasında Süreyya Operası, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi ve Aya İrini Müzesi ön avlusunda kitabın yazarı Göknil Özkök’ün yanı sıra sürpriz konuk ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz okuma etkinliklerine tüm yaş gruplarından çocuklar ve aileler rezervasyon yaptırarak katılabilir. İKSV Alt Kat’taki atölye çalışmaları ise 4-8 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilecek ve 20 kişilik kapasiteyle sınırlı olacak. Etkinlikler için rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

• 13 Haziran 15.30 Süreyya Operası

• 15 Haziran 12.00 Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

• 20 Haziran 16.00 Aya İrini Müzesi Öv Avlusu

• 21 Haziran 14.00 İKSV Alt Kat

• 29 Haziran 12.00 Galata Meydanı