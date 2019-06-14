Müzik grubu Radiohead hacklendi

Dünyaca ünlü müzik grubu Radiohead, geçtiğimiz hafta hacklendi ve Thom Yorke’un minidisk arşivindeki kayıtları çalındı.

Hacklenen Radiohead, “OK Computer” döneminden 18 saatlik kaydı Bandcamp’te yayınladı.

Kayıtları çalan hırsızlar ise gruptan kayıtları sızdırmamak için gruptan fidye istediler. Çalınan kayıtlar Radiohead’in 1997’de yayınladığı OK Computer albümüne ait.

Geçen hafta gerçekleşen 18 minidisc dosyasının sızıntısına cevap olarak Radiohead, Bandcamp’te tüm hepsini kullanıma sunmaya karar verdi. 18 minidisc -MINIDISK (HACKED) 18 pound’dan satışa sunuldu. https://radiohead.bandcamp.com/

Grubub gitaristi Jonny Greenwood konuyu şu sözlerle açıkladı:

“Geçtimiz hafta hacklendik. Birileri Thom’un OK Computer günlerinden kalma MiniDisc arşivini çaldı ve yayınlamakla tehdit ederek bizden 150.000 dolar talep etti.

Biz de şikâyet etmek ya da bunu görmezden gelmek yerine Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) hareketinin yararına arşivdeki 18 saatlik müziği Bandcamp’ten yayınlıyoruz. Yalnızca önümüzdeki 18 gün boyunca… Yani 18 sterlin karşılığında ‘Fidyeyi ödesek daha mı iyi olurdu’nun kararını verebilirsiniz.

Bu materyallerin yayınlanması hiçbir zaman planlanmadı (sadece bazı parçaları OK Computer’ın yeniden basımındaki kasette yer aldı). Pek ilginç değiller ve de aşırı derecede uzunlar. Yani telefona indirilebilecek gibi değil… Ama hava da yağmurlu, yapacak bir şeyiniz yoksa buyurun…

Tüm gelirler, iklim bozulmasına, biyolojik çeşitlilik kaybına ve insanın var oluş risklerine ve ekolojik çöküş riskine karşı protesto etmek için şiddetsiz direniş yapan sosyo-politik hareket olan Extinction Rebellion’a gidecektir.”