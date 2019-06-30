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30.06.2019
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MYK üyeleri kazan kaldırdı: AKP içinde çatlak

23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından AKP içerisinde derin çatlakların olduğu ifade ediliyor. Partinin yetkili kurullarında sık sık tartışmaların yaşandığı bildirilirken bazı MYK üyelerinin Erdoğan’a, “Kararları biz değil etrafınızdaki birkaç kişi alıyor” dediği öğrenildi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

31 Mart yerel seçimlerinden ve İstanbul seçimlerinden yenilgiyle ayrılan AKP’de parti içi tartışmaların yaşandığı ve bu tartışmaların “üstünün örtülemeyecek kadar büyük” olduğu bildirildi.

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, AKP’nin en üst karar organları arasında yer alan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üyeler arasında zaman zaman “gerginlikler” yaşandı. Buna göre, toplantıda 10 üye söz alarak çeşitli eleştirileri aktardı.

ERDOĞAN’LA KARŞILIKLI DİYALOG

Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda, söz alanların büyük bir bölümü seçim sürecinde yapılan hataları gündeme taşıdı. MYK üyeleri partide son dönemde diyalog kültürünün kaybedildiğine vurgu yaptı. Erdoğan’a yönelik, “Kararlar bizim tarafımızdan değil, sizin etrafınızdaki birkaç kişi tarafından alınıyor. İstişare bile edemiyoruz. MYK’den İstanbul seçimlerine ilişkin bir karar çıkmamıştı. Oysa biz, seçimin iptal edilmemesi gerektiğini düşünüyorduk” eleştirisi yapıldı. Erdoğan’ın ise bu sözler karşısında sinirlendiği ve “Bu sözler bana hakaret olur” dediği öğrenildi.

YANDAŞ MEDYA ZARAR VERİYOR

Yandaş medyadaki “AKP’ye zarar verdiği iddia edilen” yayınlar da toplantıda gündeme geldi. Bazı MYK üyeleri, yandaş medyadaki söylemlerin AKP’ye oy kaybettirdiğini ifade ederken Erdoğan’ın ise buna karşılık, “Kimse Ak Parti adına söz söyleyemez. Söz söyleyecekler bellidir. Onların ifadeleri bizi bağlamaz” yanıtını verdiği ifade edildi.

Bazı MYK üyelerinin ise bu tartışmaların dışında, AKP’nin son yıllarda kullandığı söylemleri eleştirdiği de bildirildi. Edinilen bilgiye göre, “Negatif söylem kullanımı” ve “Kutuplaştırıcı ifadeler” nedeniyle MYK üyeleri çeşitli eleştirilerde bulundu. “Kucaklayıcı söylem” önerisi yapıldı.

OY KAYBETTİREN HAMLELER

AKP’de ayrıca iki seçimin ardından “hasar analizi” de yapıldı. Bu kapsamda parti yöneticileri, “İptal gerekçeleri kabul görmedi. Karşı tarafın mağduriyet algısı kırılamadı. Suriyeli meselesi oy kaybettirdi” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bazı ifadelerin de oy kaybına yol açtığı toplantılar sırasında gündeme geldi. Buna göre, Pontus tartışması nedeniyle Karadenizli AKP seçmenleri, partiye küstü. Karadenizlilerin oturduğu mahallelerdeki oy oranlarında büyük düşüş görüldü.

İmralı Cezaevi’ndeki Abdullah Öcalan’ın seçimden iki gün önce açıklanan mektubu da oy kaybının bir diğer gerekçesi olarak gösterildi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın da parti yönetimine yönelik eleştiriler sunan isimler arasında olduğu bildirildi.

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