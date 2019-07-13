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13.07.2019
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Nadir hastalıklarda ‘özel yardım’ yok

birgun.net birgun.net
Gizem Görkem Aydın

TBMM’de kurulan ALS, SMA , DMD , MS ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, bu alanda faaliyet gösteren kurumları dinledi.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seza Özen, dünyada nadir hastalığa sahip 7 milyon kişinin bulunduğunu söyledi. Bu çerçevede akraba evliliğine karşı bilinçlendirmenin önemine dikkat çeken Özen, doktorların da bu konudaki farkındalığının az olduğunu ifade etti.

Nadir hastalıkların tanısında kullanılan tıbbi kitlerin çok pahalı olduğunu belirten Özen, “İlaçlarımızı kendimiz yapmamız için veri ve örnek depolamaya ihtiyacımız var. Mükemmeliyet merkezlerine ihtiyacımız var” dedi.

Fenılketonüri (PKU) Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay ise her yıl 200 bebeğin bu hastalıkla dünyaya geldiğini anlattı. Bu hastalığı taşıyan kişilerin özel bir diyet yapması gerektiğine işaret eden Atakay, bu özel gıdaların da pahalı olduğunu hatırlattı.

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Başkanı Kamil Hamidullah da dernek yerİ bulamamaktan yakındı. Hamidullah, derneğin yalnızca altı yıl hayatta kaldığını dile getirerek, “Çünkü nadir hastalık dernekleri kanaryasevenler dernekleriyle aynı kefede işlem görüyor” ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Cahit Durmuş, 43 sosyal yardım programı yürütüldüğünü belirterek, bu programlar kapsamında ALS, SMA,DMD,MS hastalıkları ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklardan muzdarip kişi ve ailelerine özel bir yardım bulunmadığını ifade etti.

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