‘Nafakaya sınır kadına şiddeti artırır’

İktidar Partisi ve MHP’nin süresiz nafaka uygulamasına karşı sınır getirme adımına kadınlar “Şiddeti artırır” gerekçesiyle karşı çıktı.

AKP, boşanmalarda eşlerin mağduriyetine karşı ödenen süresiz nafakaya sınır getirmek istiyor. Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunun için harekete geçti. MHP de ‘Nafakanın 5 yılla sınırlanması’ için kanun teklifini seçimden sonra TBMM’ye sunacak. Teklife göre şartların ortadan kalkmaması halinde nafakayı devlet üstlenecek.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi CHP Milletvekili Gamze Taşçıer “Nafaka ödeyen mağdur oldu” algısı yaratılmak istendiğini savunarak “Bakanlığın elinde kaç kişinin mağdur olduğuna dair bir tespit yok. Üç beş kişinin mağduriyetinden böyle bir şey çıkarılamaz” dedi. Teklifin kadına şiddeti meşrulaştıracağını söyleyen Taşçıer, şöyle dedi: “Kadına ‘Şiddet gör, boşanma, sineye çek, boşanırsan maddi özgürlüğün olmaz’ mesajı veriliyor. Kadın, eve ve şiddete hapsedilmek isteniyor. Kadına şiddet vakaları ve kadın cinayetleri bu kadar artmışken böyle bir karar asla kabul edilemez.”

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BUNUN ADI EKONOMİK ŞİDDET

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Yasemin Babayiğit ise teklife karşı çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu en başta ekonomik şiddettir. Kadın, şiddet görmesine rağmen ‘Boşanırsam nafaka alamayacağım’ korkusu yaşayacak. Bu ekonomik şiddet kadın üzerindeki fiziki, psikolojik ve cinsel şiddeti artırır.”