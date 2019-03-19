Nafakaya süre sınırı için teklif

Boşanmalarda eşlere mağduriyetin giderilmesi için ödenen süresiz nafakaya sınır geliyor. Sürenin 5 yıla indirilmesini ilişkin teklif TBMM’ye sunulacak.

MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak teklife göre nafaka şartlarının ortadan kalkmaması halinde nafakayı devlet üstlenecek.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, süresiz nafakayı insan hakları ihlali olarak gördüklerini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Bu teklifle ömür boyu nafakayı kaldırıyoruz ve 5 yıl sınırı getiriyoruz” dedi.

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Süresiz nafakanın boşanma neticesi eşlerden birinin belli gelirlerden yoksun kalması sonrası verilen “yoksunluk nafakası” olduğunu söyleyen Yıldız, “Bu nafaka bağlandığında, bağlanan taraf yeni bir evlilik yapmadığı takdirde ve ekonomik durumu da yeterli düzeyde değilse ölünceye kadar nafaka almaya devam ediyor. Bu bazen de kötü niyetle kullanılabiliyor. Nafaka alan tarafın ekonomik durumu iyileşse bile bu durumun devamı için iyi niyetli olmayan tavırlar sergilenebiliyor” şeklinde konuştu.

‘BU BİR İNSAN HAKLARI MESELESİ’

“Bu bir insan hakları meselesi. Nafaka ödeyenin de haklarının gözetilmesi gerekiyor” diyen Yıldız, bu nedenle ömür boyu nafaka düzenlemesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Evlilik süresi önemli değil. Bir yıl da 10 yıl da evli kalmış olsa 5 yıl nafaka ödeyecek. Ancak bir tarafı kurtarırken diğer taraf mağdur olmamalı. Bu nedenle nafaka alan tarafın yoksunluk nafakası şartları ortadan kalkmamış ise bu devlet tarafından tespit edilecek. Nafaka alma şartları devam ediyorsa bu ödemeyi kamu üstlenecek ve hak sahibine verilmeye devam edilecek. Bunun da süresi yoktur. Ekonomik şartların iyileşmesi konusunda devlet takipçi olacak.”

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Kadın örgütleri nafakanın kaldırılmasına ya da süre sınırı getirilmesine karşı çıkıyor.