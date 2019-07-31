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31.07.2019
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Nagehan Alçı: Rasim’i devlet koruyor

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Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve dün hakkındaki ‘yakalama kararı’ sonucu mahkemeye polis eşliğinde giden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Nagehan Alçı, “Medyada birilerindeki ROK takıntısı bitmiyor” dedi.

Habertürk sitesindeki köşesini eşini övmeye ayıran Nagehan Alçı’nın yazısından o bölüm şöyle:

“Medyada birilerindeki ROK takıntısı bitmiyor. Dün de Rasim’in polis tarafından yakalanıp zorla mahkemeye götürüldüğü gibi fantastik şeyler yazmışlar. Arkadaşlar, yalan haberin de bir sınırı olur. Siz hayal kurup haber diye yayınlıyorsunuz. Yahu Rasim’in zaten 24 saat polis yanında. Devlet kararı ile yıllardır korunan bir isim.

Daha önce de bizim evin kapısına polisin dayandığı gibi yalanlar yazılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan hemen bu uydurma haberler üzerine sağolsun bizi aramış ve bu yalanlar polis içinden art niyetli birileri tarafından mı servis ediliyor diye araştırma başlatmıştı. Sonra anlaşıldı ki Emniyet ayağında böyle kötücül birileri de yok. Sadece malum gazeteci takımı masa başında uyduruyor. Kara propagandayı da zeka ile yapın lütfen. Bu kadarı hakikaten gülünç oluyor.”

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