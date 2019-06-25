Habertürk’te yayımlanan Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nagehan Alçı’nın kendisi hakkında yaptığı üslup eleştirilerine yanıt verdi.

Soylu “Nagehan hanım diyor ki ‘sandığı küçümsemek’. Tabii Nagehan hanım’ı saygıyla karşılıyorum ama illa ki bizi beğenmek zorunda değil” ifadelerini kullandı.

Soylu, “Dün seçim bitmiştir. Ben şuna çok üzülürüm. Yaklaşık 50 gün İstanbul’da sokak sokak gezdik. Ömrümüz milletin ayağına gitmekle geçti. Nagehan hanım diyor ki “Sandığı küçümsemek” diyor. Birçok meselede kendisini doğru bilgilendirmeye çalıştım. Söylediğim cümle şu; Seçim sonuçlarıyla ilgili soru sorduklarında çok net şunu ifade ettim; 31 Mart sonrasında anti demokrasiyle suçlayanlar dün akşam çığlık atıyorlardı.

Bazen kazanmak kaybetmektir. Bazen de kaybetmek kazanmaktır. Biz dünyayı yıkmıyoruz. Aramızdaki temel fark bu. 31 Mart’taki seçimlerde diktatörsünüz değerlendirmesi yapıldı.

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Sonra seçim yenilendi ve yeni bir sonuç çıktı. 31 Mart’ta söylenenlerin haksızlık olduğunu ifade ediyorum. Hukuka uyanlarla uymayanlar arasında fark olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir şey söylemekten edep ederim” dedi.

“ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM”

Soylu “Valiyi korumak da benim temel görevimdir. Neticede böyle bir kişi de İBB Başkanı seçilmiştir diye bir eleştiride bulunmak… Böyle bir dokunulmazlık varsa bunu bilelim de öyle söyleyelim” diye konuştu.

Alçı’nın “eleştiri hakkımı kullandım” demesi üzerine Soylu, “Süleyman Soylu burada sandığı küçümsüyor dediniz, ben sandığı küçümsemem. Sandıkla beraber burada olan bir siyasi partinin mensubuyum. Ben bunu kabul etmem. Sizin yaptığınız haksız bir isnattır ve ben bu isnada karşı kendi hakkımı burada muhafaza ettim” dedi.

Alçı’nın Soylu’nun söylemlerinin son birkaç ayda “sağdan aşırı sağa kaydığı” yönündeki sözleri üzerine ise Soylu şunları söyledi:

“Benim kendime ait bir siyasi pozisyon tutmam sözkonusu değildir, partimin politikaları ve siyasal çerçevesi dışına çıkabilme hakkına da sahip değilim. Eğer PKK’ya karşı söylediklerimi ifade ediyorsanız terörle mücadele eden insanların ve bu konuda üzerinde vazife olan insanların birtakım haklı değerlendirmeleri yapmaları vatandaşın takdiridir.”