Napoli 2019 Üniversiade

…Uçaktan iner inmez ellerinde ‘Napoli2019’ tabelalarıyla genç insanlar bizi karşıladılar. Kırık şiveleriyle İngilizce konuşarak bize neler yapmamız gerektiği konusunda bilgiler verdikten sonra, ekip bizi elden ele devrederek işlemlerimize başladılar.

Havaalanından sonra ilginç bir şekilde oyunlar merkezi diye bilinen Napoli Limanı’na girdik (!). Girişte özel tim ve polis… İtalya’nın böyle özenle güvenlik önlemleri alması önemliydi. Büyük çadırın önüne geldik ki burası boştu, sıra beklemeden işlemlere koyulduk. Hemen listeler kontrol edildikten sonra herkesin oda kartlarını verdiler. Bizleri şaşırtan işlemleri yapan kişilerin beyaz resmi denizci kıyafetli olmalarıydı. Kalacağımız oyunlar köyü meğerse iki tane ‘cruise’ gemisiymiş.

Her biri 11 katlı ve yaklaşık biri 2500 kişi alan bu gemiler oyunlar köyü olarak düşünülmüş ki; bence Brezilya’nın oyunları yapamayacağını bildirip, oyunların İtalya’ya verilmesiyle bulunan bu çözüm olağanüstüydü.

İşlemlerimiz sırasında kırık İngilizceleri ile pırıl pırıl gençler bize yardımcı olmaya çalıştılar. İşlerini iyi biliyorlardı ve o ‘fiesta’ koduna rağmen kalıp çalışıyorlardı. Ama, orta yaş gurubu için aynı şeyi söyleyemem, öğleden sonra hiçbirini bulamadık.

Başka bir orta yaş sorunu ise, bir problem çıktığı zaman gençler ile çözüm odaklı olarak konuşabiliyorduk fakat, orta yaş ve üstüne gelince onlar var olan sorun ile bizi yaşamaya ikna etmeye çalıyorlardı ki çözüm masanın üstünde olmasına rağmen. Uzun tartışmalardan sonra çok basit olan sorunu uzun zaman diliminde hallediyorduk. Orta yaş sendromu orada da başka (!)

Her şeyi tamamlayıp gemilere geçmeyi başardığımız an önemliydi. Gemiye geçiş kapısına gelince siyah gözlüklü ve gözlüksüz iri kıyım çok ciddi korumaların kontrolüne maruz kalıyorsunuz. Hani konuşma ve ikna ile olabilecek sorunu çözme gibi şansınız yok orada. Ya vardır ya yoktur anlayışı geçerliydi.

Sorunsuz geçiş yaptıktan sonra serin ve son derece konforlu bir otele geçiş yapmış gibi gemiye geçtik. İçerisi muazzam, odalardaki sıkıntıya rağmen gemideki günlük yaşam gayet iyiydi

11. kattaki spor alanı, havuzlar, koşu parkuru kalan tüm sporcular için günlük ihtiyaçlarını giderecek özelliklere sahipti.

Günlük yaşam içinde, geminin içinde dolaşırken bazen, tarihi bir spor arenası veya bir film setinde dolaşıyormuş hissine kapılıyordum. Kadın ve erkek sporcuların vücut yapıları adeta kalem ile çizilmişçesine ortada durunca hayran olmamak içten değildi.

En güzeli ise, dünyanın her yerinde, her renkten insanın aynı ortamda ve aynı koşullarda yaşaması, sanırım sporun kültürel kurgusunun anlamını pratiğe döken en belirgin andı. Buna hayran kalmamak mümkün değil. Eşit koşullardaki rekabetin getirisi, bireysel anlamda ülke ve sporcuların yanında sporun kendi adına da rekabeti geliştirici çok önemli etkendi.

Yüzlerce dilin konuşulduğu yedi bin kişiyi aşan insan topluluğu ile bu farklılıkları yaşamayı kendi adıma bir şans olarak gördüm. Etnik kimlikleri saygı unsuru olarak ulusal yapı içerisinde birleştiren Avusturalya ve Güney Afrika rekabetteki başarıda bunun meyvelerini aldılar.

Japonya 2020 Tokyo Olimpiyatı’na ne kadar hazır olduğunu oyunları ciddi bir sorumlulukla birinci bitirerek ortaya koydu.Tabi biz de oradaydık. Çekiç atmada Özkan Baltacı, Tekvandoda İrem Yaman ve Nafia Kuş, Okçulukta Süleyman Araz-Muhammed Metin ile altın…Okçulukta Yeşim Bostan-Gizem Elmaağçlı, Yüksek atlamada Alperen Acet, Yarı maratonda Saffet Elkatmış-Ferhat Bozkurt-Ersin Tekal, Jimnastikte İbrahim Çolak, Okçulukta Muhammed Metin ile gümüş…

Jimnastikte Ahmet Önder, Judoda Sebile Akbulut iki tane, Okçulukta Yeşim Bostan, Ciritte Eda Tuğsuz ile bronz madalya kazanarak toplam da 14 madalya ile 122 ülke arasında 14’üncülüğü elde etmek bizim adımıza son derece önemli ve başarılı bir sonuçtur.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun sorumluluğunda gerçekleştirilen bu organizasyonda sayın başkan, yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreterimiz ve ekibiyle tüm teknik sorumluların ortaya koydukları emek için teşekkür ediyorum.