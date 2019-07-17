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17.07.2019
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Napoli Başkanı, Eljif Elmas transferini doğruladı

birgun.net birgun.net

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas’ın bu hafta içinde takıma katılacağını açıkladı.

Napoli, uzun süredir büyük uğraş verdiği Eljif Elmas transferinde sona çok yakın. Fenerbahçe ile bonserviste anlaşan Serie A ekibi, Makedon oyuncuyu İtalya’ya getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, TV Luna’ya verdiği demeçte Makedon oyuncunun hafta arasında takıma katılacağını ifade etti.

Kendisine yöneltilen “Marko Rog ayrılacak ve yerine Eljif Elmas gelecek doğru mu?” sorusuna “Evet doğru!” diye cevap veren De Laurentiis, Eljif’in kadroya katılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

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