11.2 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa DÜNYA NASA 100 bin TL karşılığında 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

NASA 100 bin TL karşılığında 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

birgun.net birgun.net

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir araştırma için 18,500 dolar (yaklaşık 100 bin TL) ücretle 2 ay boyunca bir odada yatmaktan başka hiçbir şey yapması gerekmeyen 24 gönüllü arıyor.

BBC’nin haberine göre araştırma için yaşları 24 ile 55 arasında olan 12 kadın ve erkek seçilecek.

NASA’nın Avrupa Uzay Ajansı’yla birlikte gerçekleştireceği araştırma, Köln’deki Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nde yapılacak.

Son başvuru süresi 24 Mayıs

Eylül’de başlaması planlanan deney için 24 Mayıs’a kadar başvuru kabul ediliyor. Başvuru sahiplerinin Almanca bilmesi gerekiyor.

Seçilecek kişiler, yemek yeme dahil her şeyi yatarak yapacak.

NASA uzmanları, odada televizyon izleyebilecek ve kitap okuyabilecek kişilerin sıkılmamaları için kendilerine bir hobi bulmaları tavsiyesinde bulundu.

Araştırma için seçilen kişiler merkezde, alışma ve rehabilitasyon devreleri dahil toplam 89 gün geçirecek.

Gönüllüler, uzay mekiğindeki astronotlar gibi aşağı doğru altı derece eğimli olan yatakta ayakları baş hizasından biraz yukarıda olacak şekilde 60 gün yatacak.

Testlere tabi tutulacaklar

Gönüllüler iki gruba ayrılacak. Bir grup, yapay yerçekimi odasına benzer bir odada yapılacak testlere tabi tutulacak.

Testler, gönüllülerin santrifüj odasında yatarken dakikada 30 kez döndürülmesini de içeriyor.

Bu testler boyunca hastaların idrak yetenekleri, kas güçleri, denge, kalp ve damar fonksiyonları kontrol edilecek.

Santrifüj testine tabi tutulan kişilerin sonuçları diğer odalardaki kişilerin değerleriyle kıyaslanacak.

- Reklam -

SON HABERLER

NASA 100 bin TL karşılığında 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

birgun.net -
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir...
Devamını Oku

Guardian: Erdoğan yabancı yatırımcıya savaş açtı, resesyon derinleşebilir

birgun.net -
Guardian gazetesi Türkiye'nin Türk Lirası'nı (TL) desteklemek adına attığı adımların küresel ekonomide...
Devamını Oku

Beşiktaş’ın Kagawa formaları Uzak Doğu’da satılacak

birgun.net -
Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa'nın isminin yazılı olduğu formalar, Uzak Doğu ülkelerinde satılacak.
Devamını Oku

Marmara ve Ege’de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden itibaren 31 Mart Pazar...
Devamını Oku

Köpek Filmi’nin ilk gösterimi 12 Nisan’da

birgun.net -
Yönetmen ve akademisyen Cem Hakverdi’nin uzun bir çalışma sonucu ortaya koyduğu “Köpek...
Devamını Oku

Kızılay’ın erzakları AKP’nin seçim malzemesi oldu!

birgun.net -
Kardeşi geçen dönem Eskişehir Kızılay il başkan yardımcısı olarak görev yapan, Eskişehir...
Devamını Oku

Bu hafta 10 film vizyona girecek

birgun.net -
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girecek.
Devamını Oku

Manchester United’dan Solskjaer’e 3 yıllık sözleşme

birgun.net -
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe...
Devamını Oku

Şemdinli savcısı Sarıkaya’ya 10 yıl hapis

birgun.net -
Kamuoyunda 'Şemdinli Savcısı' olarak bilenen eski savcı Ferhat Sarıkaya, tutuklu yargılandığı FETÖ...
Devamını Oku

Tarihi cami bakımsızlıktan çürüyor

BİRGÜN İZMİR -
Manisa'nın Soma ilçesinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen tarihi Darkale Köyündeki Minareli...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi