30.4 C
Istanbul
01.08.2019
Anasayfa DÜNYA NASA, Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfetti

NASA, Dünya’dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfetti

birgun.net birgun.net

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti. 

ScienceDaily‘nin haberine göre, NASA’nın öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi’nden 31 ışık yılı uzaklıkta “GJ 357 d” adı verilen bir süper gezegen keşfetti. 

Dünya’dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, “Goldilocks” olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi.

GJ 357 d’nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.  

Keşifle ilgili ayrıntılar “Astronomy&Astrophysics” adlı dergide yayımlandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,709AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

NASA, Dünya’dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfetti

birgun.net -
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için...
Devamını Oku

Temmuz ayında 122 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı, 42’si tutuklandı

birgun.net -
IŞİD’e yönelik operasyonlar kapsamında geçen ay başta İstanbul, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya,...
Devamını Oku

‘Zararı doğaya ve insanlara olan altın madenciliğini istemiyoruz’

birgun.net -
Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Balıkesir Edremit’te Bahar Madencilik A.Ş. tarafından...
Devamını Oku

Sosyal medyadan yazdığı mesaj bir köpeğin hayatını değiştirdi

birgun.net -
MUSTAFA DERMANLI / @mustafadermanliBir söyleşi ve imza...
Devamını Oku

Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu

birgun.net -
Marmaris'teki eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan, Balıkesirli müzisyen Fırat Şallı, İçmeler...
Devamını Oku

‘Kapıyı geç açtığı için’ eşini bıçaklayan erkek tutuklandı

birgun.net -
Aksaray'da balkondan atlayan 19 yaşındaki Aysel Baydar'ı, işten eve dönen eşi Bahtiyar...
Devamını Oku

Ezhel’den Norm Ender polemiğine dair açıklama

birgun.net -
Müzik dünyasında bir süredir tartışılan Norm Ender-Ezhel polemiği tartışmasına, Ezhel'den yalanlama geldi.
Devamını Oku

Berat Albayrak’tan ‘faiz düşürme’ açıklaması: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların kredi faizlerini düşürme kararıyla ilgili...
Devamını Oku

TFF Süper Kupa’nın hakemi belli oldu

birgun.net -
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem...
Devamını Oku

WhatsApp’ta nokta işareti kullanmak kabalık mı?

birgun.net -
İnternet dilbilimcisi Gretchen McCulloch, insanların cep telefonu mesajlarının "nokta" işaretiyle sonlandırılmasını giderek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi