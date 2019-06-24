NASA, Mars’ta metan gazı buldu

Mars gezegenine indirdiği son rover’ı Curiosity ile kızıl gezenin toprağında kimyasal analizler yapan NASA çok ilginç bir sonuç elde etti: Organik yaşam bileşenlerin ipucunu veren Metan gazı.

Daha çok organik bileşenlerin çürümesiyle ortaya çıkan metan gazının varlığı Mars’ta eskiden bir yaşam olduğunu, bitki örtüsünün bulunabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Curiosity’inin analizlerinde şimdilik tespit edilen metan gazı, bir milyarda 21 oranında bulunuyor. Bu dünya gibi bir gezegenle karşılaştırınca çok küçük bir oran ancak Metan’ın varlığı bile Mars’ın geçmişi hakkında umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Aslında Curiosity Metan gazını 2013 yılında tespit etmişti ancak o zamanki oran bir milyarda 7 oranındaydı. Şimdi ise bu oranın 3 katı boyutunda bir metan yoğunluğu tespit edildiği için bu gazın Mars’taki organik bileşenelrin çürümesiyle olumuş olabileceği ihtimali giderek güçleniyor.

Bilim insanlarına göre, atmoferini kaybeden gezegende tüm gazlar uzaya kaçmış durumda. Dolayısıyla, metan gibi bileşenleri ancak toprak ve kaya analizlerinde bulmak mümkün oluyor.