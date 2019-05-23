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24.05.2019
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NASA, Osiris-Rex’in Bennu’ya ulaşması için gönüllü arıyor

NASA, Bennu asteroidinden bir parça alması için Dünya'dan yaklaşık 130 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Osiris-Rex uzay aracına yardımcı olunması için gönüllü aradıklarını duyurdu.

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NASA, Dünya’dan yaklaşık 130 milyon kilometre uzakta bulunan Osiris-Rex uzay aracının görevini tamamlayabilmesi için gönüllü aradıklarını duyurdu.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019’da Bennu asteroidinin yörüngesine giren Osiris-Rex’in buradan örnekler toplayarak olası asteroid tehditlerine karşı Dünya’yı savunma olasılıklarını değerlendirmesi gerekiyor. NASA ekibi, Bennu’nun aşırı derecede kayalık bir yüzeye sahip olması ve her bir kayanın uzay aracının güvenliği için bir tehlike oluşturması nedeniyle oldukça zorlandıklarını kaydetti. 

NASA, söz konusu görevi tamamlamak için bilime meraklı gönüllülerden bölgeyi inceleyerek bir tehlike haritası geliştirmelerini istedi. Buna göre, gönüllülerden, Bennu’nun kalıntılarını ölçerek kayaları ve kraterlerini haritalayarak basit bir arayüz ile yardım etmeleri isteniyor. 

Tucson Arizona Üniversitesi’ndeki Osiris-Rex’in baş araştırmacısı Dante Lauretta, “Uzay aracının güvenliği için, ekibimizin potansiyel örnek toplama sahaları yakınındaki tüm kayalar için kapsamlı bir kataloğa ihtiyacı var ve bilime meraklı tüm gönüllüleri ekibin bu temel görevi yerine getirmesine yardımcı olmaya davet ediyorum” dedi.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki Osiris-Rex proje yöneticisi Rich Burns ise, “Bennu bizi bol miktarda suyla şaşırttı. Bilime meraklı gönüllülerden bu engebeli araziyi değerlendirmek için yardımlarını istiyoruz, böylece örnek toplama operasyonlarında uzay aracımızı güvende tutabiliriz” dedi.

Gönüllü olmak isteyenlerin bennu.cosmoquest.org adlı siteden başvuru yapması yeterli.

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