NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, tarihte ilk kez, NASA’nın dört bilim biriminin üçü kadınlar tarafından yönetiliyor.
NASA’da, 12 kişilik astronot ekininin 5’ini kadınlar oluşturuyor. Ancak yine de bugüne kadar NASA’nın tüm uzay ajansını yöneten bir kadın olmadı.
NASA’nın kadın araştırmacıların liderlik yeteneklerini ve bilimsel kapasitesini tanıması çok önemli bir gelişme.
İşte NASA’nın 3 birimi yöneten kadınlar:
1 NASA Heliofizik Bölümü Direktörü: Nicola Fox
Fox, NASA’da Güneş fiziği üzerine çalışmalar yürüten heliofizik birimini yönetiyor. NASA, dış atmosferini incelemek üzere Güneş’e bir güneş sondası gönderdi. Bu görev, güneş radyasyonu ve güneş fırtınalarının uzaydaki yaşamlarımızı, etkileşimlerimizi, elektrik şebekelerini, uyduları ve astronotları nasıl etkileyeceğini anlamak için kritik öneme sahip.
Fox, “İnsanlar ilk kez gökyüzünde baktığından bu yana, bu parlak ışığı görüyorlar” diyor: “Biz gerçekten en eski bilim dalıyız.”
2NASA Yer Bilimi Bölümü Direktörü: Sandra Cauffman
Cauffman, NASA’nın yürüttüğü en kritik görevlerden birine, ana gezegenimizi anlamak için kurulan birime başkanlık ediyor. “Dünya’yı bir sistem olarak gözlemlemek, insanların kasırgalar, hortumlar, kirlilik, yangınlarla mücadelesine ve halk sağlığına fayda sağlıyor.” diyor Cauffman. “Örneğin, okyanusları daha iyi anladıkça algler çoğalıyor – çalışmalarımızın tümü Dünya’da yaşayan insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için.”
Yer Bilimi Biriminin çalışmaları, gezegenin hem insan hem de jeolojik tarihte benzeri görülmemiş karbon emisyonlarının etkileri sebebiyle giderek daha önemli hale geliyor.
3NASA’nın Gezegenler Bilimi Bölümü Direktörü: Lori Glaze
Glaze, Mars, Jüpiter ve diğerleri gibi diğer gezegenler, keşfeden NASA bölümünü yönetiyor. Bu, insanlığın en acil sorularından birine cevap arayan bir departman: Gezegenimizin güneş sistemi dışında yaşam var mı? Şu an itibariyle, başka bir yerde var yaşam olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak Galze ve ekibi aramaya devam ediyorlar.
Kaynak: esitlikadaletkadin.org