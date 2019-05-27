NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, tarihte ilk kez, NASA’nın dört bilim biriminin üçü kadınlar tarafından yönetiliyor.

NASA’da, 12 kişilik astronot ekininin 5’ini kadınlar oluşturuyor. Ancak yine de bugüne kadar NASA’nın tüm uzay ajansını yöneten bir kadın olmadı.

NASA’nın kadın araştırmacıların liderlik yeteneklerini ve bilimsel kapasitesini tanıması çok önemli bir gelişme.

İşte NASA’nın 3 birimi yöneten kadınlar: