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09.07.2019
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Nasuh Mahruki, AKUT’un onursal başkanlığından istifa etti

birgun.net birgun.net

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanlığından 2016 yılında istifa eden derneğin kurucularından Nasuh Mahruki, AKUT Derneği Onursal Başkanlığı’na da veda etti.

Odatv’nin aktardığına göre Nasuh Mahruki istifa metninde, “AKUT kurum kültürü ve değerlerinden kabul edilemez şekilde uzaklaşmış olduğu için, beş temel değerimizden ikisi dürüstlük ve güvenilirlik olduğu halde, AKUT içinde hepimize yalan söyleyenler ve aramızı bozanlar ısrarla korunduğu için, Disiplin Kurulu işini yapamaz hale getirildiği ve bir baskı unsuru olarak kullanıldığı için, AKUT artık kuruluş ilkelerinden ve etik değerlerinden uzaklaştığı için…” ifadelerini kulandı.

Nasuh Mahruki, “Burası bizim kurduğu dernek değil artık. O dernek yok artık” dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önceki genel kurulda vermişlerdi Onursal Başkanlığı, bu genel kurulda geri verdim. İki buçuk sene çok mücadele ettim. AKUT’ta asil üyeliğimi devam ettiriyorum hala. Yönetsel sorumluluğum yoktu, 2016 yılında istifa etmiştim. Onursal Başkanlığın zaten yönetsel sorumluğu yok ama kuvvetli bir pozisyon. Onu bile istemiyorum, bu kadar yalanın dolanın olduğu bir yerde. Burası bizim kurduğumuz dernek değil artık. O dernek yok artık.”

AKUT’ta değerlerin yitirildiğine dikkat çeken Nasuh Mahruki, “Eskiden burada herkes gönüllü çalışırdı. Ama şimdiki yönetim kendilerine yakın isimleri alıyor. Nasuh Mahruki düşmanlığı yaptılar. Kendi kurdumuz dernek bana düşman edildi” dedi. Nasuh Mahruki’nin o sözleri şöyle:

“En son genel kurulda çok sorunlu geçti. Kendilerine yakın insanları asil üye yaptılar. Profilde değişti artık içerde, rezalet yani.

Benim ömrümün yarısı bu kurumda geçti. Dürüstlük, yardımseverlik gibi birçok değeri yitirdi artık AKUT. Eskiden burada herkes gönüllü çalışırdı. Ama şimdiki yönetim kendilerine yakın isimleri alıyor. AKUT’un başında olan kişi devletin çeşitli kademeleri ile görüşebilir. Kıymetli bir sivil toplum kuruluşunuz başında olunca, sizde kıymetli olursunuz.

AKUT’un tarihinde ilk defa, son genel kurulda 15-20 AKUT gönüllü çıktı, ‘Bu yönetim kurulu ilan ettiği kriterlere uymadı’ dedi.

Asil üyeliğim devam ediyor ama böyle giderse onu da bırakabilirim, çünkü dediğim gibi burası bizim kurduğumuz AKUT değil artık. AKUT eski haline gelebilir ama çok zor. Çünkü içerde bir ekip oluştu. Üyeleri de kendileri belirlediler. Nasuh Mahruki düşmanlığı yaptılar. Kendi kurdumuz dernek bana düşman edildi.

Türkiye’nin AKUT’u bu niye bir grubun AKUT’u olsun. İnsanlar AKUT’u kendisinin hissediyordu, şimdi hissetmiyor artık. Çünkü Yönetim Kurulu’nun AKUT’u var artık.”

  • Konu başlıkları:
  • AKUT

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