Natama’nın yeni sayısı çıktı

Natama Şiir ve Eleştiri dergisinin son sayısı “‘Derdi olan edebiyat’ mı, ‘derdi edebiyat olan’ mı?” başlığıyla yayımlandı.

Türkiye’de Fanzin Yayıncılığı konusundaki Alper Öz’ün soruşturması ve modern şiirin öncülerinden Hart Crane üzerine Güven Turan’ın katkılarıyla hazırlanan dosya sayının önemli çalışmalarından. Fanzin dosyasına yanıt veren yayınlar arasında Barbarları Beklerken, Fin Fanzin, Gard Şiir Dergisi, Hurda Sanat, Karangu, Kaset Fanzin, Marşandiz, Meram: Yeni Yol, Mesken Fanzin, Nepal, Palaspandıras, Panoptikon, Poespektüs, Sakat Fanzin, siirkitap.com, Sipsi Majör, Sürem Şiir Dergisi, Tezgah ve Vergi Fanzin var. Sayının şairleri Abilmuhsin Özsönmez, Ali Erbil, Aysu Akcan, Betül Tarıman, Canan Yıldırım, Davut Yücel, Elif Sofya, Enis Akın, Hart Crane, Mahmut Nesip Basmacı, Melda Köser, Murat Çelik, Nur Alan, Osman Erkan, Özgür Göreçki, Sevinç Çalhanoğlu, Şakir Özüdoğru ve Tarık Günersel.

Dergide yer bulan inceleme ve eleştiriler arasında Melih Özel Ubıh, İnanç Avadit, Cuma Duymaz ve Dolunay Aker’in yazıları yanı sıra Baki Ayhan T.’nin değinilerine Cuma Duymaz’ın cevabı, 2010 şiiri üzerine Emrah Yolcu’nun eleştirisi ve Mehmet Sait Aydın üzerine Enes Malikoğlu’nun değerlendirmesi yer alıyor.

Özgür Göreçki’yle Mehmet Öztek söyleşti, Adam Cohen’le yapılan söyleşi Gün Ayhan Utkan tarafından çevrildi ve Amerika’da yayınlanmış 6×6 adlı şiir dergisi adına Rebekah Smith ile Sevinç Çalhanoğlu görüştü.

Bu sayının görsel dosya sanatçısı “Dinle Serisi” isimli çalışmasıyla Nermin Er oldu.

Kitap değerlendirmelerinin yer aldığı bölümde ise Ümit Güçlü’nün kitabını Murat Çelik, Burak Demiryakan’ın kitabını Canan Yıldırım ve Ümit Erdem’in kitabını Mahmut Nesip Basmacı kaleme aldı.