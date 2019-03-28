5.5 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa DÜNYA NATO Genel Sekreteri'nin görev süresi uzatıldı

NATO Genel Sekreteri’nin görev süresi uzatıldı

birgun.net birgun.net

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi 2022’ye kadar uzatıldı

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin, Genel Sekreter Stoltenberg’in 30 Eylül 2020’de bitmesi öngörülen görev süresini 2022’ye kadar uzattığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin görev süresini uzatma kararından dolayı gurur duyduğunu belirterek, “En büyük güvenlik sınamalarıyla karşılaştığımız bu dönemde NATO’yu modernleştirme konusunda müttefiklerle çalışmayı dört gözle bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

İkinci kez görev süresi uzatılan Stoltenberg, 1 Ekim 2014’te Anders Fogh Rasmussen’in yerine bu göreve gelmişti. NATO müttefikleri, 2017’de ittifakın ilk Norveçli genel sekreteri olan Stoltenberg’in görev süresini uzatma kararı almıştı.

NATO’nun 13’üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005 ile 2013 yıllarında ülkesi Norveç’te başbakanlık yapmıştı.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Beka mı, dolar mı?

Yalçın Karatepe -
İki gün sonra seçmenler sandığa gidecek ve yerel seçimler için oylarını kullanacak....
Devamını Oku

Eğitim, seçimi etkiler mi?

ÜNAL ÖZMEN -
Eğitim düzeyinin seçmen davranışına etkisini biliyoruz, fakat insanların seçim tercihlerini aldıkları/alamadıkları eğitime...
Devamını Oku

Gereğini yap!

BARIŞ İNCE -
“Akbilspor’u şampiyon yapacaklar abi bu böyle, ben görüyorum bunu…” “Bence de öyle,...
Devamını Oku

Fatura

GÖZDE BEDELOĞLU -
Türkiye’den yurtdışına göç eden eğitimli ve kalifiye insan sayısındaki artış dikkat çekici...
Devamını Oku

Yıllık ücretli izinle ilgili bilmemiz gerekenler (1)

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
Bahar aylarının başlaması ile birlikte, çalışanların önemli haklarından olan yıllık ücretli izne...
Devamını Oku

Seçime 2 gün kalmışken!…

MERYEM KORAY -
2010’dan bu yana bazen yılda iki seçim olmak üzere bir seçim tünelinde...
Devamını Oku

ABD senatosuna, “Türkiye’ye F-35 transferleri durdurulsun” yasa tasarısı sunuldu

birgun.net -
ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş...
Devamını Oku

İklim değişikliğinin getirdiği doğal afetler, geçen yıl 62 milyon kişiyi etkiledi

birgun.net -
Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018'de...
Devamını Oku

Küba ile Google arasında ‘internet altyapısını güçlendirme’ anlaşması

birgun.net -
Google ve Küba hükümeti arasında, ada ülkesinin internet altyapısını güçlendirmeye yönelik bir...
Devamını Oku

Venezuela hükümeti, Guaido’yu kamu görevlerinden men etti

birgun.net -
Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden eden Juan Guaido, 15 yıl...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi