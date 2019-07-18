NATO: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması kaygı verici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Colorado’daki Aspen Enstitüsü Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının kaygı verici olduğunu söyledi.

S-400’lerin NATO’nun ortak hava ve füze savunma sisteminin parçası olamayacağını ifade eden Stoltenberg, Türkiye’nin elindeki mevcut uçak ve radar sistemlerinin NATO’nun kendi sisteminin parçası olmaya devam edebileceğini kaydetti.

“Türkiye’nin NATO’ya katkısı ve NATO’nun Türkiye ile iş birliği, F-35’lerden çok daha derin ve kapsamlıdır” diyen Stoltenberg, “S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400’lerden çok daha fazlasıdır” yorumunda bulundu.

Stoltenberg açıklamasına şöyle devam etti: “Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey sistemlerin uyumlu çalışıp çalışmamasıdır. Rus S-400 hava savunma sistemini NATO hava savunma ve füze sistemine entegre etmek mümkün değil, biliyorsunuz sistem radar görüntülerinin, ortak hava devriye sistemlerinin paylaşılmasıyla ilgili. Türkiye’nin böyle bir talebi olmadı.”

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TÜRKİYE NATO’DAN ÇIKARILACAK MI?

“Türkiye NATO’nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı” diyen Stoltenberg, “Öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı kaygı duyuyorum çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gibi bir tartışmanın olup olmadığı sorusuna, “Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve hiçbir müttefik böyle bir konuyu gündeme getirmedi çünkü görüyoruz ki hepimiz bir diğerine bağımlıyız” yanıtını verdi.