NATO’dan S-400 açıklaması: ‘Umarız görüşmede ilerleme sağlanabilir’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini anımsatarak, “Umarım bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir” dedi.

Brüksel’de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, müttefiklerin bugün Afganistan’daki gelişmeleri ele aldığını aktardı.

NATO’nun Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’nun ülkedeki güvenlik güçlerini destekleyerek barış imkanı sağladığını öne süren Stoltenberg, “NATO’nun Afganistan’a ilişkin kararlılığı sürüyor” ifadelerini kullandı.

Uzay politikası onaylandı

NATO’nun kendini uyarlama sürecinde bugün önemli bir adım atıldığını duyuran Stoltenberg, “Kapsamlı bir uzay politikasına onay verdik. Uzay, ittifakımızın savunma ve caydırıcılığı için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

S-400 tedariki

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin S-400 tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu konunun Savunma Bakanları Toplantısı’nın resmi gündeminde bulunmadığını ancak, ikili görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

Türkiye ve ABD arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizen Stoltenberg, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini hatırlatarak, “Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir” diye konuştu.