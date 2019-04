NATO’ya hayır dediler

NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılında, yerleşik siyasetin gündeminde, birliğin ABD için önemi var. ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerinin askeri harcamalara yeterince katkıda bulunmadığına yönelik söylemleri, ABD yerleşik siyasetinde, birliğin geleceğine dair endişe yaratmıştı.

Trump’ın geçen yıl içinde özel görüşmelerinde NATO’dan çekilme konusunu konuştuğuna dair iddiaların haberleştirilmesi üzerine, “ABD’nin yüzde yüz birliğin içinde olacağını” söylemişti. Kongre, birliğin ABD çıkarları açısından, özellikle de Rusya’ya karşı önemli bir silah olduğu konusunda neredeyse hemfikir; ancak içeride Senatör Bernie Sanders gibi muhalifler de var. Sanders, ABD’de temel ihtiyaçlar için bütçe ayrılmazken, savaşa ayrılan bütçeye karşı görüşlerini belirtiyor.

‘Savaşa değil halka bütçe’



NATO’nun konuşulduğu tek yer kurumsal siyasetin koridorları değil. Hafta sonu, Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, NATO’ya hayır dedi. Birliğin emperyalist politikaları yaymak için bir araç olduğunu belirten eylemciler, ABD yönetimine, emperyalizmin ilgi odağındaki tüm ülkelerden elini çekmesi çağrısında bulundu. İşçi Dünyası Partisi’nden Scott Williams, BirGün’e yaptığı açıklamada, emperyalist politikaların ABD halkı için ne ifade ettiğini şöyle anlattı: “ABD yılda 1 trilyon doları savaşlara yatırıyor. Ülkenin çok parası var. Fakat okullarımız, yollarımız dağılır durumda. Toplu taşımamız yok. Ücretsiz sağlık hizmetimiz, yeterli işimiz, insan ihtiyaçları için harcanacak paramız yok. Ben ABD’nin en yoksul kentinden Philadelphia’dan geliyorum. Şehrin yüzde 25’i aşırı yoksulluğa mahkum. ABD işçi sınıfı her yıl daha da yoksullaşıyor. Devasa bir öğrenci kredisi borcumuz var. Benim 100 bin dolar kredi borcum var. Çünkü hükümet eğitime para ayırmak istemiyor. Her yıl bir taraftan okul ücretleri yükselirken bir taraftan da ordunun bütçesi artıyor. Pentagon’u ve dünyanın her yerine yayılan ABD emperyalizmini beslemeye giden o parayı alıp, ABD emperyalizminden etkilenen dünya halklarına geri vermek istiyoruz, o parayı ABD içinde insan ihtiyaçları için harcamak istiyoruz.”



İlginizi çekebilir: Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemleri 20’nci haftasında

‘Halk savaş istemiyor’



Toplumun ABD savaşlarını desteklemediğini söylüyor Williams: ”ABD’deki çok fazla insan savaş istemiyor. ABD’nin Venezuela’ya müdahale etmesi gerektiğini düşünen çok az insan var. Obama Suriye’de savaş başlatmak için Kongre’den oy istemişti, o dönemde, çoğunluk Suriye’de savaş istemiyordu. Irak’ta savaş çıkaran Bush, ABD’nin en az desteklenen başkanıydı. Bu savaşlara destek yok. İnsanlar bütün bu para ve savaşlar arasında bağlantıyı kuruyor, dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize nasıl saldırdıklarını görüyor…” Williams’a göre, ABD’nin savaş ve istikrarsızlaştırma politikaları nedeniyle ABD’ye gelmek zorunda kalan yüzbinlerce göçmen, burada bir kriz durumuyla karşılaşıyor: “ABD’de yüzbinlerce göçmen hayatından endişe ediyor. Çocuklar sınırda hapsediliyor. Bunlar bizim müdahale ettiğimiz Guatemala, Meksika gibi ülkelerden geliyorlar. Şimdi de Venezuelalılar gelmek zorunda kalıyor. Ülke içinde de göçmenlerle dayanışma içindeyiz.”



‘Görev propagandayı delip geçmek’



2016 seçimlerinde Yeşil Parti’den Başkan Yardımcısı Adayı ve Barış İçin Siyah Birliği’nden Ajamu Baraka, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Emperyalizm çok zayıf bir durumda. Hegemonyalarını ve güçlerinin sürdürmelerinin yolu halk kitlelerinin zihnini bulandırmak. Biz bu bulanıklıktan netliğe doğru hareket ediyoruz” diyor ve devam ediyor: “Kazanmak mümkün çünkü yaptığımız şey halka özgü bir gücü inşa etmek. Halk örgütleniyor ve hedeflerin ne olması gerektiği konusunda netler. Zafer neredeyse kesin, çünkü yöneten unsurlardan daha fazlayız. Baraka sözlerini şöyle tamamlıyor: “Amerikan halkının çoğunluğu barışçıldır, kendiler ve diğer halklar için barış isterler. Fakat gezegenin en sofistike propagandalarından birine maruz kalmış durumdalar. Bizim görevimiz bu propagandayı delip geçmek ve insanların barış ve sosyal adalet duydularının yükselmesine yardım etmek. Başka yolu yok.”

***

Kiraz Çiçeği Festivali

Bu hafta, Başkent Washington’da açan kiraz çiçeklerini görmek için en iyi zaman. National Mall ve Gelgit Havzası’nın yanı sıra kentin çeşitli noktalarına yayılan sakura ağaçları bir hafta boyunca en yoğun çiçekli dönemini sürecek. 1912’de Tokyo belediye başkanının hediyesi olarak getirilip dikilen 3 bin kadar sakura ağacı, kentin önemli geleneklerinden birinin, Kiraz Çiçeği Festivali’nin temelini oluşturuyor. Festivalin başkanı Diana Mayhew’e göre, festivale gelen, yarısı başkent dışından olmak üzere 1,5 milyon kadar ziyaretçi, toplam 150 milyon dolar harcıyor.