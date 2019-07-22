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22.07.2019
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Nazilli’de çıkan yangın kontrol altında

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Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kırsal Toygar Mahallesi ile Esenköy Mahallesi arasındaki makilik alanda çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine, Aydın, Denizli ve çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme arazözleri alevlere müdahale etmeye başladı. 

Yangın nedeniyle 12 hektarlık alan zarar görürken, söndürme çalışmalarına 111 yangın itfaiye eri, 11 orman muhafaza memuru ve 10 teknik personel katıldı.

Çalışmalarda 23 arazöz, 12 su tankeri ve 2 dozer kullanıldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak:DHA

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