26.1 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa SEÇTİKLERİMİZ Nâzım Hikmet Moskova'da anıldı

Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı

birgun.net birgun.net

Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nâzım Hikmet, hayata veda edişinin 56’ncı yıl dönümünde Moskova’daki mezarı başında anıldı.

Sabah erken saatlerde şairin kabri başına gelen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, ünlü şair Nâzım Hikmet Ran’ın Moskova’daki mezarı başına çelenk koyarak kısa bir konuşma yaptı.

Şairi yıllar sonra Moskova’da anmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Samsar, “İnsanlığa verdiği mesajlar ve yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil Rus edebiyatına da önemli katkılar yapmış bir şair. İki ülke arasında bir köprü görevi de görüyor” dedi.

Nazım Hikmet Kültür Vakfı’nın programına sanatçı Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Moğollar müzik grubu ve Rusya’da yaşayan Türkiye yurttaşları katıldı.

Sanatçılar Edip Akbayram, Zülfü Livaneli ve Moğollar müzik grubundan Cahit Berkay birer konuşma yaparken, Moğollar grubu bir de sürpriz yaparak ‘Selvi boylum al yazmalım’ eserlerini çaldı. 

İlginizi çekebilir:  105. yaşında ‘Haydi Raşiiiiit’

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,370AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı

birgun.net -
Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nâzım Hikmet, hayata veda edişinin 56’ncı yıl dönümünde...
Devamını Oku

Çiftçilerden Küçük Menderes’te ‘kirlilik’ tepkisi: Suya temas eden hasta oluyor

birgun.net -
İzmir'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını...
Devamını Oku

MSB’den Akit Haber Müdürü Alan’a tepki: Şiddetle kınıyoruz

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın katıldığı televizyon programında...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’dan YSK kararına tepki

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Seçimin yenilenmesine YSK karar...
Devamını Oku

Gripin, Silivri’de sahne alacak

birgun.net -
Rock grubu Gripin, İstanbul Rumeli Üniversitesi mezuniyet töreni kapsamında Silivri Cumhuriyet Meydanı’nda bir...
Devamını Oku

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi kadrosu açıklandı

birgun.net -
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyi kadrosunu açıkladı.UEFA'dan...
Devamını Oku

Avrupa’da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye’de

birgun.net -
Türkiye'nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit...
Devamını Oku

Ankara’da doğalgaz patlaması

birgun.net -
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve...
Devamını Oku

Aydos Ormanı’nda yangın çıktı

birgun.net -
Pendik’teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Devamını Oku

“İmamoğlu’nun halk ekmek fiyatlarını düşürmesi enflasyonu olumlu etkiledi”

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi