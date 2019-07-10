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10.07.2019
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Nazım Hikmet’in ‘Taranta Babu’suna yasak Meclis gündeminde

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, Taranta Babu isimli tiyatro oyununun Müftülük tarafından Erzincan’da yasaklanmasını TBMM gündemine taşıdı

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Gizem Görkem Aydın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Nazım Hikmet’in Taranta Babu’ya Mektuplar şiirinden uyarlanan tiyatro oyununun Erzincan’da Müftülük tarafından yasaklanmasına tepki göstererek hükümeti ve il müftülüğünü eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı İlgezdi, Oyun Sandalı Tiyatrosu’nun üç sezondur oynadığı, “Taranta Babu” tiyatro oyununun il emniyet müdürlüğünden izin alınmasına karşın Erzincan’daki tiyatro salonunda yasaklanma gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Daha önce MHP’li Amasya Belediyesi tarafından engellenen oyunun Erzincan’da da Müftü tarafından önceden “görülmek” istendiğini dile getiren İlgezdi,  “Önce oyun metnini görmek isteyen Müftülük, daha sonra, boş olduğu bilinen günlerde salonunun dolu olduğunu bahane ederek salonu tahsis etmemiştir” dedi.

İKTİDARIN TAHRİBATI SÜRÜYOR

CHP’li İlgezdi konu hakkında yaptığı açıklamada, “İktidarın kültür ve sanat dünyasına verdiği tahribat artarak devam ediyor. 236 bin nüfuslu Erzincan’da tiyatro salonu olmaması, 2016-2017 yıllarında hiç oyun sergilenmemesi, tiyatroya bir kişinin bile gitmemiş olması aslında hakim ideolojiyi yansıtıyor. Tiyatro oyunları sadece güldürmez, aynı zamanda aydınlatır ve bilinçlendirir. Ne yazık ki yürütmenin aydınlanmadan korktuğunu gözlemliyoruz. 21’inci yüzyılda hala tiyatro oyunlarının engelleniyor olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

MÜFTÜLÜĞÜN TİYATRO ESERİ VAR MI?

Sanat düşmanı zihniyetin tiyatroları yasaklamaya devam ettiğini hatırlatan İlgezdi, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Müftülüğün üzerine vazife olmamasına rağmen, emniyetin onayından geçen dosyayı “Bir de biz inceleyelim” demesi hangi mevzuatta vardır?

Tiyatroya izin verilmemesinin sebebi Nazım Hikmet’in oyunu olması mıdır?

Müftülük tarafından daha önce sahneye koyulan bir tiyatro eseri var mıdır? Varsa bu eser hangisidir?’’

Taranta Babu bu kez de Erzincan’da yasaklandı


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