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26.06.2019
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NBA’de 2018-2019 sezonunun MVP’si Giannis Antetokounmpo

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Fotoğraf: İHA

NBA’de normal sezon ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Milwaukee Bucks’ın Yunan süperyıldızı Giannis Antetokounmpo oldu. Normal sezonu maç başına 27,7 sayı, 12,5 ribaund, 5,9 asist ortalamalarıyla tamamlayan 24 yaşındaki Antetokounmpo, Houston Rockets’tan James Harden ve Oklahoma City Thunder’dan Paul George’u geride bırakarak MVP ödülünü kazandı.

Sergilediği performansla lige damga vuran isimlerden Antetokounmpo’nun önderliğindeki Bucks, normal sezonu 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. Bucks, NBA Doğu Konferansı final serisini ise Toronto Raptors’a 4-2 kaybetti.

NBA’de 2018-2019 normal sezonunun diğer ödül kazanan isimleri şöyle:
Yılın Çaylağı: Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Yılın Başantrenörü: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks)
Yılın Altıncı Adamı: Lou Williams (Los Angeles Clippers)
Yılın Savunmacısı: Rudy Gobert (Utah Jazz)
En Fazla Gelişme Gösteren Oyuncu: Pascal Siakam (Toronto Raptors)
NBA Cares Toplumsal Dayanışma Ödülü: Bradley Beal (Washington Wizards)
Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı: Mike Conley (Memphis Grizzlies)
Sportmenlik Ödülü: Mike Conley (Memphis Grizzlies)
Ömür Boyu Başarı Ödülü: Larry Bird, Magic Johnson, Sager Strong Ödülü: Robin Roberts
Hareketlilik Ödülü: Marcus Smart (Boston Celtics)
Yılın Yöneticisi: Jon Horst (Milwaukee Bucks)

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