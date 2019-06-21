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22.06.2019
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NBA’de genç yeteneklerin kulüpleri belli oldu

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019 draftında Duke Üniversitesi’nin forveti Zion Williamson, New Orleans Pelicans tarafından ilk sırada seçildi. 

NBA’in Brooklyn’de düzenlenen 2019 draftı’nda, geleceğin yıldız adaylarının takımları belli oldu.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip New Orleans Pelicans, tercihini Duke Üniversitesi forması giyen 18 yaşındaki Zion Williamson’dan yana kullandı. 2,01 metre boyundaki Williamson, geçen sezon 22,6 sayı, 8,9 ribaund, 2,1 asist ve 2,1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

İkinci tercih hakkına sahip Memphis Grizzlies, Murray State Üniversitesi’nden Temetrius Jamel “Ja” Morant’ı, üçüncü tercih hakkının sahibi New York Knicks ise Duke Üniversitesi’nden Rowan Alexander “RJ” Barrett’i kadrosuna kattı.

2019 NBA draftında ilk ve ikinci turda seçilen basketbolcular ile gittikleri takımlar şöyle:

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1. tur

1- Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2- Ja Morant (Memphis Grizzlies)

3- RJ. Barrett (New York Knicks)

4- De’Andre Hunter (Los Angeles Lakers)

5- Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

6- Jarrett Culver (Phoenix Suns)

7- Coby White (Chicago Bulls)

8- Jason Hayes (Atlanta Hawks)

9- Rui Hachimura (Washington Wizards)

10- Cam Reddish (Atlanta Hawks)

11- Camaron Johnson (Minnesota Timberwolves)

12- PJ. Washington (Charlotte Hornets)

13- Tyler Herro (Miami Heat)

14- Romeo Langford (Boston Celtics)

15- Sekou Doumbouya (Detroit Pistons)

16- Chuma Okeke (Orlando Magic)

17- Nickell Alexander-Walker (Brooklyn Nets)

18- Goga Bitadze (Indiana Pacers)

19- Luka Samanic (San Antonio Spurs)

20- Matisse Thybulle (Boston Celtics)

21- Brandon Clarke (Oklahoma City Thunder)

22- Grant Williams (Boston Celtics)

23- Darius Bazley (Utah Jazz)

24- Ty Jerome (Philadelphia 76ers)

25- Nassir Little (Portland Trail Blazers)

26- Dylan Windler (Cleveland Cavaliers)

27- Mfiondu Kabengele (Brooklyn Nets)

28- Jordan Poole (Golden State Warriors)

29- Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

30- Kevin Porter Jr. (Milwaukee Bucks)

2. tur

31- Nicolas Claxton (Brooklyn Nets)

32- KZ Okpala (Phoenix Suns)

33- Carsen Edwards (Philadelphia 76ers)

34- Bruno Fernando (Philadelhia 76ers)

35- Marcos Louzada Silva (Atlanta Hawks)

36- Cody Martin (Charlotte Hornets)

37- Deividas Sirvydis (Dallas Mavericks)

38- Daniel Gafford (Chicago Bulls)

39- Alen Smailagic (New Orleans Pelicans)

40- Justin James (Sacramento Kings)

41- Eric Paschall (Golden State Warriors)

42- Admiral Schofield (Philadelphia 76ers)

43- Jaylen Nowell (Minnesota Timberwolves)

44- Bol Bol (Miami Heat)

45- Isaiah Roby (Detroit Pistons)

46- Talen Horton-Tucker (Dallas Mavericks)

47- Ignas Brazdeikis (Sacramento Kings)

48- Terance Mann (Los Angeles Clippers)

49- Quinndary Weatherspoon (San Antonio Spurs)

50- Jarrell Brantley (Indiana Pacers)

51- Tremont Walters (Boston Celtics)

52- Jalen McDaniels (Charlotte Hornets)

53- Justin Wright-Foreman (Utah Jazz)

54- Marial Shayok (Philadelphia 76ers)

55- Kyle Guy (New York Knicks)

56- Jaylen Hands (Los Angeles Clippers)

57- Jordan Bone (New Orleans Pelicans)

58- Miye Oni (Golden State Warriors)

59- Dewan Hernandez (Toronto Raptors)

60- Vanja Marinkovic (Sacramento Kings)

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