NBA’de şampiyonluk oyunları başlıyor: Toronto ilk, Golden State seri peşinde

Normal sezonda 82, play-off’ta rekabet seviyesi yüksek maçlar hepsi buraya ulaşmak içindi.

Bu uzun süren maceranın sonu bugünü cumaya bağlayan gece başlıyor. Ringin Doğu tarafında Toronto Raptors, Batı tarafında ise Golden State Warriors var. Son iki sezonun şampiyonu Warriors, unvan korumak, makus talihini bu play-off’ta adeta tırnaklarıyla kazıyarak yenen Toronto Raptors ise tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Final serisi öncesi iki takımın durumuna biraz daha yakından göz atalım:

KAWHI DENKLEMİ DEĞİŞTİRDİ

Son birkaç yılda Toronto Raptors için hayli can sıkıcı bir klişe hâkimdi. Kanada ekibi normal sezonu ne kadar iyi oynarsa oynasın play-off’ta mental bariyeri aşamayarak en ufak bir engelde tuzla buz oluyordu. Hatta takımın iki yıldızı DeMar DeRozan ve Kyle Lowry için ‘thrash broters’ lakabı bile takılmıştı. Bir takım şeylerin değişmesi şarttı ve kazanma sanatını ligde en iyi şekilde gerçekleştirilebilecek oyuncularından biri olan Kawhi Leonard’ı takasla kadrolarına katarak bunu gerçekleştirdiler. Zaten belirli bir oyun pratiğine sahip olan takıma taşıyıcı bir güç gelince, LeBron James’in de Doğu’yu terk etmesiyle finale uzanan yol Kanada ekibi için çok daha açıktı.

Ancak finale gitmek hiç kolay olmadı Raptors için. İlk turdaki Orlando Magic serisi hariç zorluk seviyesi çok yüksek maçlar oynayan Toronto, Philadelphia ve Milwaukee serilerinde zaman zaman eski kırılganlığını gösterse de Kawhi’ın acil çıkış butonu görevini layıkıyla yerine getirmesi sayesinde final kapısından içeri girmeyi başardı.

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TORONTO’NUN ŞANSI AZ DEĞİL

Bütün bu faktörler göz önüne alınınca Kanada ekibinin final öncesi fazla yıpranması, finale çok daha rahat gelen ve uzun zamandır dinlenme imkânı bulan Warriors karşısında bir dezavantaj olarak görülebilir. Fakat hırpalanan taraf olmanın, götürdüklerinin yanı sıra getirdikleri de var. Warriors’a oranla sertliği sonuna kadar hisseden Raptors, işler çıkmaza girdiğinde nasıl bir yoldan gideceğini çok daha iyi tecrübe etti ve sorunları bir şekilde bertaraf etmeyi başardı. Finalde bu anların sıkça yaşanacağını düşünürsek Toronto’nun hiç de kolay lokma olmayacağı aşikâr. Golden State’i özellikle savunmada bir hayli yıpratacak personele fazlasıyla sahipler ve en önemlisi Kawhi gibi bir sorun çözücüleri var. Bu seriyi ve şampiyonluğu kazanmaları azımsanmayacak bir ihtimal.

İKİ AYRI GOLDEN STATE

Finalin Batı tarafında ise yeni bir şey yok. Üst üste 5’inci defa zirvede yer alan Golden State, için başarı artık sıradanlaştı. Temeli Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thampson ve Draymond Green gibi yıldızlardan oluşan çekirdeği yüzünden diğer takımlara destek veren seyirciler tarafından rekabeti öldürdüğü söylenen ve antipatik bulunan Warriors aslında bu eleştirilerin pek çoğunu hak etmeyen bir takım. Evet, yıldızlar başrolde ama koç Steve Kerr’ün yan parçalardan aldığı katkı ve takımın ritmini bulduğunda oynadığı basketbol tek kelimeyle heyecan verici. Bu denklemi biraz değiştiren isim ise oyun sitili nedeniyle Kevin Durant. NBA’in en iyi 2-3 isminden biri olan Durant ile de kazanıyor Warirors ancak klasik oyunundan taviz vererek alıyor bu galibiyetleri. Sakatlığı yüzünden Portland serisini kaçıran Durant, Toronto’ya karşı ikinci ya da üçüncü maçta dönecek ve kazanmaları onunla daha kolay olacak ama sporseverlerin Durant’siz Warriors’ı tercih ettiğini rahatça söyleyebiliriz.

İşin teknik kısmında ise Durant’in döndüğü senaryo Warriors’u seride bir hatta bir buçuk adım öne çıkarıyor. Savunulması neredeyse imkânsız olan süper yıldızın sağlık durumu serinin de kaderini belirleyecek gibi.

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Golden State Warriors’ın süper yıldızı Stephen Curry’nin play-off istatistikleri:

27.3 sayı

6.3 ribaund

5.6 asist

0.9 top çalma

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Toronto’nun kilit ismi Kawhi Leonard’ın play-off istatistikleri:

31.2 sayı

8.8 ribaund

3.8 asist

1.6 top çalma