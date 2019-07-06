Ne eski sistem ne de revizyon

Yerel seçim sürecinin İstanbul’la birlikte sona ermesi ardından Cumhur İttifakı’nın yenilgisi başkanlık sistemine dair sorgulamayı beraberinde getirdi. CHP ve HDP, eski sistemi de, mevcut sistemde revizyonu da istemiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’deki başkanlık makamında tebrik ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, basına kapalı bir saatlik görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: YENİ BİR SİSTEM

Bir gazetecinin “eski sisteme dönülmesi tartışmalarını nasıl değerlendirdiğine” dair sorusuna yanıt veren CHP lideri, eski sisteme dönmeyi hiç istemediklerini söyledi. “Eski sistemden zaten biz de şikâyetçiydik” diyen Kılıçdaroğlu, “Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasa’da köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerekiyor” dedi.

Sözlerinin devamında demokratik bir yönetim istediklerini, eski sisteme hiçbir zaman övgüler düzmediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ama demokratik parlamenter sistem…” vurgusu yaptı. CHP lideri şöyle devam etti: “Tek adam rejiminin Türkiye’de nelere mal olduğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanığıyız. Enflasyon arttı, Türk lirası eridi, işsizlik felaket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağlanmış. Bir kişinin Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil.”

İlginizi çekebilir: İstihdam fazlası diye çıkarıp yeni personel aldılar

HDP: REHABİLİTE EDİLEMEZ

HDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Günay Kubilay da, partisinin mevcut başkanlık sistemini ‘rehabilite etmeye’ yönelik bir çağrı yapmadığını söyledi. “HDP, 7 Haziran sonrasında da görüldüğü gibi toplumun çoğunluk desteğini yitirmiş, meşruiyet krizi içine girmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında topluma dayatılan tek adam rejimini rehabilite etme ve restore etme amacıyla bir anayasa önerisinde bulunmuyor” diyen Kubilay, “Biz köklü ve kapsamlı bir anayasa önerisinde bulunuyoruz. Her şeyden önce bu anayasa başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu olmak kaydıyla, başta tarihten bugüne bakiye kalmış sorunlar olmak üzere işçi ve emekçisiyle Türkiye’nin çok kimlikli, çok inançlı, çok dilli yapısını kapsayacak yeni bir toplumsal sözleşme yapılması önerisidir HDP’nin önerisi” ifadelerini kullandı. Kubilay, “Demokratik, ekolojik, özgürlükçü, sosyal bir anayasa isteyen herkesi ortak zeminde buluşmaya ve demokratik bir anayasa için birleşik mücadeleye çağırıyoruz” dedi.