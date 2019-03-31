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31.03.2019
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Ne mühür var ne de yıkım

Avatar Uğur Şahin
Kaçak şekilde inşa edilen 12 işyerinden ikisi faal durumda.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri’nde inşa edilen 12 kaçak işyeri, kanun gereği yıkılması gerekirken, hâlâ yıkılmadı.

1990 yılında 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri’nde 12 adet kaçak işyeri inşa edildi. Konu, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin suç duyurusuyla gündeme geldi. Pamukkale Belediyesi, Mimarlar Odası’nın suç duyurusunun ardından Oda’ya yanıt verdi.

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Belediye, “Yapılar hakkında İmar Kanunu’nun 32’nci ve 42’nci maddeleri gereğince yasal işlem yapıldığını” belirtti. Ancak söz konusu maddeler uyarınca, yapıların mühürlenmesi ve inşaatın durdurulması gerekiyordu. Geçen günlerde alanda inceleme yapan Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin yetkilileri, alanda inşaat faaliyetlerinin devam etmediğini ancak kaçak yapılarda mühür olmadığını tespit etti. Oda’nın gözlemcileri, 12 kaçak işyerinden 2’sinin de faaliyette olduğunu gözlemledi.

NEDEN DURUDURULMADI?

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Serdar Alayont, kaçak yapıların Pamukkale Belediyesi’nce derhal yıkılması gerektiğini söyledi. Alayont, şu ifadeleri kullandı: “Belediye’ye ait olan bu alan, doğal sit alanıdır. Belediyeye ait arsada 12 adet kaçak yapı var, onları yerinde inceledik. Yapı Kayıt Ruhsatı alınmamış.

Belediye, ‘işlem yapıldı’ dedi ama bu yapıların mühürlenmesi gerekiyordu. Biz mühür göremedik. Burası doğal sit alanı, bu yapılar için izin alınması gerekiyordu. Belediyeye ait yerde, kaçak yapı nasıl izinsiz yapıldı? Ya da neden anında durdurulmadı? Bunlar soru işareti.”

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