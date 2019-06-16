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16.06.2019
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Necip Fazıl’ı eleştiren öğretmene sürgün

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Zonguldak Fener Anadolu Lisesi öğretmeni Murat Durmuş derste Necip Fazıl ile ilgili söylediği sözler nedeniyle sürgün edildi.

Edebiyat öğretmeni Durmuş, derste Necip Fazıl’ın iyi bir şair olmadığını, Cumhuriyet’e zarar verdiğini, Kaldırımlar şiirini sarhoşken yazdığını anlattı. Durmuş ayrıca Necip Fazıl’ın, Nâzım Hikmet ile kıyaslanamayacağını söyledi. Durmuş, öğrencilerine George Orwell’ın 1984 kitabını da okuttu. Durmuş, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde açılan fabrikalara da değinerek “O dönemde açılan fabrikalar günümüzde kalmadı. Bunların kapatılması yanlış. Adnan Menderes ezanı Türkçeden Arapçaya dindarlığından çevirmedi. Çünkü içki içerdi” dedi. Durmuş’un laiklikten de bahsetti. Bugün İran’ın laiklikten uzaklaştığını ve fikirlerinin yanlış olduğunu aktardı. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Durmuş Çankırı’da başka bir okula sürgün edildi.

Durması için eylem yapıldı

Sürgün kararının ardından okul önünde veliler ve öğrenciler eylem yaparak sürgünün durdurulmasını istedi. Öğrenciler 306 imza toplayıp sürgünün durdurulmasını talep eden dilekçeyi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a verdi.

Fener Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Selahattin Temiz, Çankırı’ya sürgün edilen Edebiyat Öğretmeni Murat Durmuş’un öğrencilerin üzerinde çok büyük emeği olduğunu, öğrencilerinin başarısı için canla başla çalıştığını söyleyerek, “Çok üzgünüz. Yalan yanlış iftiralarla  okulumuzun, Zonguldak’ın çok değerli öğretmeni Murat Durmuş hakkında verilen bu kararı kınıyoruz. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Öğretmen arkadaşlarla, öğrencilerle birlikte Vali beyle görüşerek kararın durdurulmasını isteyeceğiz” dedi.

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