Neden ‘ilerici’ değil, sosyalistiz?

Natasha Fernández-Sılber

Sosyalist kitleleri örgütleyen insanlardan sık sık duyduğumuz bir soru var: Sağlık hizmetlerine herkesin erişimini sağlamayı, düşük maliyetli konutları, Yeşil Yeni Düzen’i konuşurken ‘o’ kelimeyi, sosyalizm! kelimesini anmak zorunda mıyız? Bu gıcık ‘izmlerin’ hepsini bir kenara bırakıp, ‘işe koyulamaz mıyız?

Yerinde bir soru çünkü on yıllardır ilerici sol görüşlere sahip birçok aktivist kendini sosyalist olarak tanımlamaktan kaçınmıştır – hatta kapitalizmi açıkça eleştirmekten dahi imtina etmiştir. Fakat şunu sormak da yerinde olur: İdeolojiden arındırılmış, ‘kızıl korkusuna’ yenik düşmüş tüm bu ‘işler’ bizi nereye getirdi?

Beyaz Saray’da Donald Trump var. Üç milyarder, Amerika’nın en fakir yüzde 90’ından daha fazla servete sahip. İklim değişikliği ise insan medeniyeti için varoluşsal bir tehlike. Yol ayrımındayız. Kendimiz ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya istiyorsak, yenilgiyi kabul etmeyi sürdüremeyiz. Fakat karşı karşıya olduğumuz zorluklardan ve suçlunun adını anmaktan korkarak da başarıya ulaşamayız.

İnsanı ‘yatırım fırsatı’ gören kapitalizm

Gerçekler böyle; iklim krizi, gelir adaletsizliği krizi, konut krizi ve diğerleri… Bunların hepsinin suçlusu aynı güçlü, aynı tehlikeli ‘izm’. Adı kapitalizm, insan emeğini sonsuz sömürmek, dünyanın doğal kaynaklarını sınırsız tüketmek üzerine kurulu. Bir avuç zengine servet kazandırıyor, kitleleri süründürüyor. İnsanlara ve topluluklara yatırım fırsatı olarak bakıyor ve kazanç kalmadığında ise kaderlerine terk ediyor.

Buna en iyi örnek iklim krizi. Dünyanın en büyük yüz şirketi, atmosfere saldığımız sera gazının yüzde 70’inden sorumlu. ABD ordusu, atmosfere birçok ülkeden daha fazla karbondioksit salıyor. İklim değişikliğinin sebebi bireysel tüketim alışkanlıklarımız değil; devasa gelir adaletsizliği, sonu gelmeyen petrol savaşları, sonsuz büyüme ve yeni pazar arayışı, ellerindeki serveti hükümetleri satın almak için kullanan milyarderler.

Basitçe söylemek gerekirse, iklim krizi, kapitalizmin krizi ve bunu ‘piyasa çözümleriyle’ alt edemezsiniz. Çokça tekrar edilen bir satırı tekrar etmek gerekirse: ya kapitalist sistemi değiştireceğiz, ya da barbarizme mahkûm olup yok olacağız.

Onarılamayacak çürüklükte olan sistem

Soğuk Savaş biteli otuz yıl oldu fakat kapitalizm hâlâ ana akım medya tarafından sonsuz hürmet görüyor. 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olmak için yarışanların biri hariç hepsi kapitalizmi şevkle savunuyor. Pete Buttigieg kendini ‘demokrat kapitalist’ olarak tanımlıyor. Hatta ilerici Elizabet Warren bile tekrar tekrar ‘serbest piyasaya’ inandığını söyleme ihtiyacı hissediyor ve ‘tepeden tırnağa kapitalist’ olduğunu söylüyor. Warren’a göre toplumun yaşadığı problemlerin suçlusu kapitalizm değil, sistemi kendi çıkarları için manipüle eden birkaç ‘çürük elma’. Söylediğine göre kapitalizmden kurtulmamız değil, yalnızca onu onarmamız gerekiyor.

Tüm kurtuluş planlarında zeki ve teknokratik politikalara tabii ki yer vardır. Fakat felakete adım adım yaklaşırken durup düşünelim; bu ‘onarım’ işleri neden uzun vadede hiç işe yaramıyor? Yıllardır Kongre’nin koridorlarını aşındıran Harvard mezunu dâhilere rağmen neden karbon emisyonları artıyor, gelir adaletsizliği katlanarak büyüyor ve ortalama yaşam süresi düşüyor? Belki de sistem yama tutmuyordur…

Belki de kapitalizmi kendinden kurtaracak yöntemler aramak yerine, kendimizi kapitalizmden nasıl kurtaracağımızı düşünmeliyiz.

2020’de aday olmaya çalışanlar arasında yalnızca Bernie Sandes’ın, “o konuda bir planı var.” Ona demokratik sosyalizm deniyor ve “üretim araçlarımızın” (fabrikalar, doğal kaynaklar, şirketler, vb.) sahibi olduğumuz, demokrasinin yalnızca seçim siyaseti üzerinden değil, işyerlerimizde ve ekonomik hayatımızda da uygulandığı bir sistem.

Bu sistemde insan hayatı ve özgürlükler (sağlık hizmetleri, eğitim, konut, iş, emekli maaşı ve çevre hakkı gibi) alınıp satılmıyor, bunun yerine herkesin erişiminde olması gereken ‘insan hakları’ olarak ele alınıyor. Bu sistemde, ‘kazanç için kazanç’ niyetiyle değil, toplumdaki herkesin mutlu, tatminkâr ve sağlıklı yaşamlar yaşadığı görmek için çalışacağız.

Entelektüellerin bizleri kurtarmasını bekleyemeyiz

Bu dünyayı inşa edebiliriz, buna şüphe yok. Fakat bunun için ‘ilericilik’ yeterli olmayacaktır. Entelektüellerin öne çıkıp bizi kurtaracak ‘planlar’ yapmasını bekleyemeyiz. Sıradan insanların içinde bulundukları ekonomik ve politik koşullara dair kendi çözümlerini geliştirecek güce sahip olmaları gerek. Demokratik sosyalizm prensipleri önderliğinde sınıfsal mücadeleye ihtiyacımız var; evde, sokaklarda ve siyasi kampanyalarda. Çoğunluktakiler, azınlıktakilere karşı harekete geçmeli ve daha iyi bir dünya talep etmeli.

Başarılı bir kitlesel hareket için kolektif gücümüzü işçi sendikaları gibi demokratik, kendi kendini finanse eden kurumlar üzerinden inşa etmeliyiz. Şirketler tarafından finanse edilen ve kontrol edilen, yönetim kurullarında zenginlere koltuk veren kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bel bağlayamayız. Bu kurumlar kapitalizme karşı çıkmıyor, çünkü kapitalistler tarafından besleniyorlar. Aynı şey pek çok siyasetçi ve büyük siyasi parti için de geçerli. Gücü kazanmak için yerel kurumlar üzerinden hareket etmeli, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio Cortez ve Rashida Tlaib gibi gücünü insanlardan alan siyasetçiler ile çalışmalıyız.

Gelecek sosyalizmde ve gelecek aydınlık

Solun bileşenleri uzun süre birbirinden fazlasıyla ayrı kaldı. Irksal adalet, nükleerden arınma, çevre adaleti, hapishane reformu, LGBT hakları, kadın hakları, medeni haklar, göçmen hakları ve dahası birbirinden ayrı alanlarda yürütüldü. Kapitalizm altında tüm bu meselelerin birbirine nasıl bağlandığını gösteren anlaşılır ekonomik analizler geliştirmeliyiz ve güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Demokratik sosyalist olduğumuzu insanlara açıkladığımızda, faaliyetlerimizin şirketlerce finanse edilme imkânına veda etmiş olacağız ya da sevecen milyarderlerle iyi geçinme şansımız kalmayacak. Fakat elimize yeni ve daha güzel örgütlenme fırsatları geçecek. Gelecek demokratik sosyalizmde, ve gelecek aydınlık.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Jacobin