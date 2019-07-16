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17.07.2019
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Nehir bebek ilik bekliyor

Dersim'de, Çiğdem ve Ali Yeşil çiftinin 6 aylık bebeği Nehir Ayla'ya, hemofagositik sendrom hastalığı teşhisi konuldu. Nehir Ayla, hayata tutunmak için ilik bekliyor

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Dersim’de minibüs şoförlüğü yapan Ali Yeşil ile Çiğdem Yeşil’in ilk bebekleri 6 aylık Nehir Ayla’ya hemofagositik sendrom hastalığı tanısı konuldu. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Nehir’in hayata tutunması için ilik nakli gerekiyor. Yeşil çifti, kızlarının tedavisi için kan bağışı yapılmasını istiyor. 

Bebeğine ilik nakli yapılması için sosyal medyada kampanya başlattığını anlatan anne Çiğdem Yeşil, Nehir’in 2 aydır tedavi gördüğünü belirterek, “Nehir, hemofagositik sendrom hastası. 2 aydır tedavi görüyor. Tedavi sürecin de şu an ilaç tedavisi yapılıyor ama doktorun dediğine göre ilik nakli olması gerekiyor. Bunun için uygun donör aranıyor. Ben ve eşimin ilikleri uymadı. O yüzden insanların duyarlı olmasını istiyorum. İlik arıyoruz. İlik bulunsa bile şu an bulunduğumuz hastane ilik nakli yapmıyor, ilik nakli yapan hastaneye gitmemiz gerekiyor. Nehir tedaviye cevap veriyor diye söylendi bize. İlk güne göre iyi. Yoğun bakıma girip çıkmışlığı var. Bir daha yoğun bakıma girmesini istemiyorum. O yüzden insanlardan kan bankalarına giderek ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Doktorlar benim ve eşimin ilikleri uymadığı için ve akrabalardan alınan kanlarında yüzde 1 ihtimalle uyabileceğini söylediler. Eğer ilik nakli olmazsa hayati riski söz konusu. Şu an durumu iyi. Bize gülüyor. Bu hastalığın ne olacağı belli değil. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz” dedi.

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