Nehir hangi yöne doğru akıyor?

23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından Türkiye’deki yeni siyasi durumu, toplumun değişim talebini, muhalefetin oluşan bu yeni durumda imkânlarını ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa’daki siyasi durumu Filiz Zabcı ile konuştuk.

>>23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, iktidar bloku açısından ciddi bir yenilgi ile sonuçlandı. AKP’nin çoğunluğa dayalı kitle gücünü ilk kez bu denli kesin biçimde kaybettiği bu seçim sonucunu nasıl yorumlarsınız?

Başka pek çok açıdan yorumlandı ama ben iki şeyi vurgulayayım, geniş bir yelpazeyi içeren muhalefet cephesinin ihtiyaç duyduğu liderlik ve ülkenin ihtiyaç duyduğu hakemlik.

Ekrem İmamoğlu’nun sergilediği liderlik performansı seçim başarısında azımsanmayacak bir rol oynadı. Hitabet yeteneği, mücadele ruhu, insanlarla iletişim kurma ve inandırıcı olma, çalışkanlık gibi özellikleri önemliydi Aslında bunların ötesinde ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Liderlik öz-bilinç gerektirir; yani nereden geldiği, ne olduğu ve nereye doğru gittiğine dair bir bilgi ve bu bilginin yönlendirici olduğu bir akıl. İmamoğlu çocukluğundan gençliğe, yetişkinliğinden geleceğine dair bize siyasi reklam amacıyla bir hikâye sunmadı. Kendisi tam da geçmiş yaşantısı ve şu anı ile nerede ve nasıl bir misyon yüklenmiş olduğuna dair bir bilince sahipti ve tüm yaşantısı, tecrübeleri, birikimleri, değerleri, bilgileri ve inançları ile buna hazırlanmış olduğu konusunda çok inandırıcı bir algı yarattı. İmamoğlu’nun kendine biçtiği misyon toplumsal bir yankı buldu. Muhalefet cephesinin ihtiyaç duyduğu bir lider adayına dönüştü.

İkincisi, hakemlik rolüdür. İmamoğlu’nun uzlaştırıcı, barıştırıcı ama en önemlisi dengeleyici bir tavır içinde olması sadece iktidar blokunun ayrıştırıcı diline bir alternatif olması ile ilgili değildir. Liderlerin hakemlik rolü, devlet öncesi topluluklarda bile kendini gösterir. Lider, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde bir hakem rolü oynar. Liderin ya da şefin ritüelleri gerçekleştirme, kriz durumlarını yönetme ve savaşlarda komutanlık yapma gibi diğer işlevlerin yanında barış getirme ve anlaşmazlıkları çözme işlevi çok önemlidir.

Kuşkusuz, bu işlev, modern devlet yapısı içinde akıl ve hukuk ile temellenen kurumlar yoluyla gerçekleşir. Modern devlet, geleneksel otorite biçimlerinden kırıntıları içinde barındırsa da esas itibariyle akılcı bir temele dayanır. Bağımsız yargı ve daha genel olarak güçler ayrılığı bir dengeleme ve frenleme mekanizmasıdır ve siyasal yaşamdaki hakemlik görevi artık liderde değildir, belli kurumlara (buna cumhurbaşkanlığı da dâhildir) aktarılmıştır. Türkiye’de bu tür tarafsız ve hakemlik rolü görebilecek kurumlar AKP iktidarınca tamamen çökertilmiş durumda. Toplumsal anlamda vazgeçilmez bir ihtiyaç olan bu işlevi, İmamoğlu, seçim kampanyası süresince kendi kişiliğiyle karşıladı.

>>23 Haziran’da tanık olduğumuz gibi, aslında seçimle sınırlı olmayan, Tekel’den Cerattepe’ye, Gezi’den referandumlara uzanan toplumsal bir direnç ve değişim talebi görüyoruz. Giderek genişleyen bu toplumsal değişim talebi, Türkiye’nin yakın geleceğinde nasıl daha etkili ve dönüştürücü bir güç olabilir?

Bu soruyu yanıtlamak, öyle sanıyorum ki toplumsal dinamikler ile siyasal dinamikler arasındaki ilişkiyi görebilmeyi gerektiriyor. Geniş bir konu ama birkaç saptama yapalım.

1980 öncesinde Türkiye’de örgütlü bir işçi sınıfı vardı; hatta ben 24 Ocak Kararları’ndan hemen önce Türkiye üzerine bir inceleme yapan Dünya Bankası raporunu hatırlıyorum. Bu Rapor’da, Türkiye’nin, gelişmekte olan ülkeler içinde Hindistan’dan sonra işçi sendikalarının en güçlü olduğu ikinci ülke olduğu belirtiliyordu. Böyle bir toplumsal dinamikte sol ya da sosyalist bir siyaset kendini geliştirecek ve toplumsal taban sağlayacak uygun topraklar bulur.

1980 askeri darbesi sol örgütler kadar sendikaların ve diğer emek örgütlerinin üzerinden de silindir gibi geçti. Bir yandan emek karşıtı bir ekonomik politika diğer yandan dinsel ve etnik kimlik politikaları. Türkiye’de örgütlü emek desteğini yitiren sol, kimlik politikalarına doğru kaydı. Siyasal İslam’ın emperyalist güçlerce desteklenmesi ile Türkiye’de siyasal parametreler dinsel ve etnik kimlik üzerine kuruldu. Türk-İslam sentezi devlet eliyle yükseltilirken Kürt milliyetçiliği de adeta karşıt bir ideoloji gibi kendine yer buldu. Sınıfsal talepler ve direnişler elbette devam etti, ama ben hâkim eğilimlerden söz ediyorum ve kalın çizgiler çekiyorum.

Bugün kimlik politikalarının aşındığı ve siyasetin parametreleri olmaktan çıktığı bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Henüz hakim bir paradigma yok, ne milliyetçilik ne de siyasal İslam siyaset sahnesinden elbette çekilmiş değil, ama gelecekte belirleyici olma durumları ortadan kalkacak gibi görünüyor. Burada solun bu ideolojik boşluğu doldurmada nasıl bir manevra yapacağı çok önemli. Örneğin içi boş, sığ ve ayrıştırıcı bir milliyetçiliğe cumhuriyetçi bir yurtseverlik nasıl alternatif olabilir? Faydacı bir bireycilik yerine özgürlükçü bir paylaşımcılığı nasıl geçirebiliriz? Doğaya hükmetme ve sömürme yerine doğayla barışık ve onun bir parçası olarak yaşama nasıl mümkün olabilir? Daha hakça bir bölüşüm politikası nasıl gerçekleşebilir? Sözünü ettiğiniz eylemlerde bunun işaretleri var ve elbette umut verici, ama bunun birleştirici bir siyasal söyleve dökülmesi öyle sanıyorum ki zamanla olacaktır.

İlginizi çekebilir: İBB'de AKP'liler koltuklara çöktü

>>Daha önce BirGün’e verdiğiniz röportajda “solun toplum gözünde alternatif olabilmesi için, neoliberal politikaları hedef alan bir strateji izlemesi gerekiyor.” demiştiniz. Yeni oluşan Türkiye tablosunda sol muhalefet hareketi, sınıf mücadelesine ve benzer dayanışma mücadelelerine/örgütlenmelerine yönelik olarak nasıl bir yol haritası çizebilir, sizce olanakları nelerdir?

Kamucu bir siyasetten yana olmak… Bu siyaset sadece ekonomi politikaları açısından liberalizme alternatif üretmekle kalmamalı, bir yurttaşlık etiği ve bilinci ile birleşmeli. Kamuculuk, cumhuriyetçi bir tutum içinde yeşerebilir ancak. Cumhuriyetçiliğin en temel bileşenlerinden biri hatta en önemlisi bağımsızlıktır. Ülkemizin tarımdan sanayiye kendi ayakları üzerinde duracağı yeni bir “seferberliğe” ihtiyacı var. Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının buna vurgu yapması ve yeni bir belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışını, şeffaflık ve hesap verebilirliği yaşama geçirmeye çalışmalarını çok önemli buluyorum. Bakın mesela bugün bu belediyeler tarım ve hayvancılık üzerinden yeni projeler üretme durumundalar. En önemlisi de bunun küçük ölçekten, yerelden başlaması, toplumun ya da kamunun gönüllü katkı ve katılımına olanak sağlanması… Bu bizim yaşadığımız yolsuzluk, yağma ve yozlaşma sürecinden dersler çıkardığımızı gösteriyor. Bu bizim kazancımız. Yapmamız gereken bunu daha fazla insanı kapsayacak “toplumsal bilince” dönüştürmek.

>>Genel fotoğrafa baktığımızda da hem seçim sonuçları hem kriz hem dış politikada yaşanan ciddi sorunlarla birlikte her zamankinden daha çok meşruiyeti sorgulanan bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. Tartışmaların partili-partisiz cumhurbaşkanlığı eksenine çekilmeye çalışıldığı bu dönemde muhalefet hareketinin önüne değiştirmeyi koyduğu hedef ve rejimin bugünkü dayanakları göz önünde bulundurulduğunda bu hedefin olasılıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de sorun sadece partili-partisiz cumhurbaşkanlığı meselesi değil ki. Türkiye’nin modernleşme tarihi boyunca inişli çıkışlı da olsa kat ettiği bir mesafe ve belli bir kurumsallaşma düzeyi vardı. Siyasal kurumsallaşma zaman ve emek ister ve bir ülkenin hem varlığı hem de refahı açısından çok önemlidir. Özellikle de bürokratik ve hukuksal yapıdaki kurumsallaşma. Liyakat, akılcılık ve tarafsızlık ilkeleri bu kurumsallaşmanın temelini oluşturur. AKP iktidarı bu kurumlarının içini boşalttı, birer enkaza dönüştürdü. Siyasal rejimin belkemiğini oluşturan yasama organını işlevsiz kıldı. Tek kişide merkezileşen bir yürütme organı ve ona bağlı yan organlar icat etti. Buna bir rejim dahi denemez. Zamanımızda hiçbir ülke bu rejimsiz, kuralsız biçimi sürdüremez.

Ben muhalefetin siyasal rejimle ilgili önüne bir hedef koyduğu düşüncesinde değilim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi eleştiriliyor ama nasıl bir siyasal rejim isteniyor bu belli değil. Kılıçdaroğlu yaklaşık bir hafta önce “eski sisteme dönmeyi biz de istemiyoruz” dedi ve ekledi “demokratik parlamenter sistem istiyoruz” Bahsedilen nasıl bir sistemdir? Umarım CHP bu konuda ciddi bir çalışma yürütüyordur.

>>Avrupa parlamentosu seçimlerinden aşırı sağ ciddi bir sandalye sayısıyla çıktı ve bu Avrupa genelinde güçlendiklerinin kanıtı olarak gösterildi. Temelde yıkıcı ve gerçekliği reddeden bir siyasete karşı, bugün Corbyn ile Cortez ile gördüğümüz alternatif sunan bir solun, tüm Batı’da genelleşmesi bu durum için çözüm olabilir mi? Bugünkü sistem kendini 2000’ler neoliberalizmine döndürerek bu çöküş döneminden çıkabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Filiz Zabcı

Aşırı sağın tabanında sisteme küskün olan emekçi kesimler ve gittikçe gelirleri eriyen orta sınıflar var. Elbette bu seçmen tabanında ırkçı, gerici, hatta faşizan eğilimleri gözlemlemek mümkün, ama küreselleşme ve neoliberal politikalar ile yoksullaşan ve kendi kaderlerine terk edildiklerini düşünen kesimlerin desteği olmazsa aşırı sağın bu denli güçlenmesi hiçbir zaman mümkün olamazdı. Bu gerçek görülmeden ne Avrupa’daki gerici rüzgârları ne de Türkiye’deki İslamcı-muhafazakâr partilere verilen desteği anlamamız olanaklıdır. Şimdi genel olarak uygulanan politikalardan ve merkezdeki partilerden daralmış, patlamaya yatkın bu kesimlerin öfkelerini sağ partiler kendi siyasetlerine akıtarak çok iyi kullandılar. Bunu sol partiler neden yapamadılar? İşte bu sorunun bir öz-eleştiriyi beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Soldaki bu eleştiri ve yeni arayışlar, kitlelerde görünür hale gelen daha güçlü bir devlet talebi ile birleşiyor. Ordusu ve polisi ile ya da bürokratik ağı ile güçlü bir devlete yönelik bir talep değil bu, devletin sol elinin, yani yoksul ve emekçilerden yana bir müdahalesinin ihtiyacı içinde kitleler; bunu da açıkça ifade ediyorlar. Bu yeni rüzgârı sol partilerin iyi okuması ve buna yönelik bir politika seti oluşturması gerekiyor ki zaten bahsettiğiniz iki isim de bunu yapıyor. Amerika’da demokratların adayı olarak kongreye seçilen ve bir demokratik sosyalist olarak adlandırılan Alaxandre Ocasio-Cortez, Latin kökenli, işçi sınıfından gelen bir isim ve işçi sınıfını temsil ettiğini söylüyor. Herkese sağlık sigortası, kamu okullarında parasız eğitim, iş güvencesi ve ceza yasasında reform gibi talepleri dillendirerek başarı kazandı. Keza İngiltere’de İşçi Partisi lideri Corbyn kamu yararı düşüncesini ve kamunun ekonomideki yerini öne çıkarıyor. Parasız eğitim, sağlık güvencesi ve diğer sosyal politikalar üzerinde duruyor.

>>Ancak şu soruyu da sormalıyız: Sosyal devlet geri dönebilir mi? Kapitalizmin şu anki yapısal unsurları böyle bir devletçilik anlayışına imkân yaratır mı? Halihazırdaki uluslararası güç ilişkileri ve sınıfsal dengeler, daha adil bir sosyal bölüşüm için uygun koşullar ve elverişli bir zemin yaratıyor mu?

Sosyal bilim düşüncesi bize en başta şunu öğretir: Yapısal değişkenleri atlayarak sadece siyasi irade ile ne var olan durumu sürdürebilirsiniz ne de yeni bir şey kurabilirsiniz. 1945 sonrası yaşama geçen sosyal devlet uygulaması, sadece siyasi bir niyet ve programla ilgili değildi. Kapitalizmin geldiği noktada tam istihdam, yüksek ücretler, sosyal politikalar, sistemin, yani kapitalizmin krizini atlatabilmesi için gerekliydi. Keynescilik ekonomik krize bir çözüm olarak devreye sokuldu. Kriz atlatılınca da kapitalizm bir genişleme dönemine girdi, altın çağını yaşadı. Dolayısıyla sosyal devlet uygulamaları için yapısal koşullar uygundu.

Bu nedenle bugün kapitalizm içindeki genel eğilimlerin çok iyi analiz edilmesi gerekir. Dünya ekonomik sistem içindeki güç merkezlerindeki kayma, sınıfsal konumlardaki değişimler, liberal demokrasinin krizi, teknolojideki hızlı değişim ve ilerlemenin siyasete etkileri, iklim değişikliği ve doğanın tahribatına kadar pek çok konu hakkında bilgi sahibi olmadan sol bir program hazırlanmasının imkânı yok. Diğer durumda bir hayalcilik içine düşülmüş olunur, zira siyasetin sadece popülist araçlarla uzun vadede sürdürülmesinin ne kadar zor olduğuna tanık oluyoruz. Nehrin hangi yöne doğru aktığının bilgisi olmadan sağlıklı bir biçimde ilerlenemez.