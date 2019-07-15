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15.07.2019
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Nepal, Bangladeş ve Hindistan’da muson yağmurları: 65 kişi hayatını kaybetti

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Nepal, Bangladeş ve Hindistan’ın kuzeydoğusunda etkili olan muson yağmurları sonucu 65 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nepal İçişleri Bakanlığı, 16 bin 520 ailenin yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Ekipler bölge halkını tahliyeye devam ederken, ülkenin güney sınırında bulunan Bara bölgesine geçtiğimiz günlerde en az 400 milimetre yağış düştü. Meteoroloji yetkilileri, gelecek 48 saat içinde bazı batı bölgelerine 250 milimetre yağış düşmesi beklendiğini bildirdi. 

Bangladeş’te bulunan Rohingya mülteci kampında da can kayıpları yaşandı. Bölgeyi vuran muson yağmurlarında milyonlarca kişi yükselen sel sularından etkilendi. Nisan ayından bu yana görülen yüzlerce toprak kayması sonucu kampta kalan en az 10 kişi hayatını kaybetti. 

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde bin 800 köy sular altında kaldı. En az 1 buçuk milyon kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmesine neden olan olayda 10 kişi de hayatını kaybetti. Bihar eyaletinde ise 14 kişi hayatını kaybetti. 

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