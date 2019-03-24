24.03.2019
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Netanyahu’da seçim telaşı

Trump’ın ‘İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini’ tanıyan belgeyi haftaya imzalayacağı iddia edildi. Almanya, İsrail’in Golan’ı ilhakının geçersiz olduğunu ifade ederken Netanyahu seçimlerdeki rakiplerine dava açma hazırlığında

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İsrail televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini’ tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını duyurdu. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberinde Trump’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 25-26 Mart’ta Washington’a yapacağı ziyaret sırasında belgeyi imzalayacağı aktarıldı.

Beyaz Seray yetkililerinin Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilecek belge üzerinde çalıştıkları ifade edilen haberde, Başkan Trump’ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde bu adımın İsrail’de 9 Nisan’da yapılacak erken seçim üzerindeki etkisine işaret edildi.

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BM kararı tanımıyor

Almanya hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’nin İsrail tarafından işgal edildiğini belirterek, tek taraflı adımların kabul edilemez olduğunu söyledi. Demmer, İsrail’in Golan’ı ilhakının BM kararları doğrultusunda geçersiz olduğunu belirtti.

Irak ve Rusya’dan tepki

Irak Dışişleri Bakanlığı ise, Trump’ın ifadelerine tepki gösterilerek, “Irak, uluslararası hukuka binaen, işgal altında ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin meşrulaştırılmasına şiddetle karşı çıkıyor” ifadeleri kullanıldı. Rusya lideri Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Golan Tepeleri’nin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınmasının Arap dünyası ile İsrail arasındaki çözüm perspektifine zarar verebileceğini söyledi.

Hakaret davası hamlesi

Öte yandan Netanyahu genel seçimdeki rakiplerine ‘iftira’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla dava açmaya hazırlandığını açıkladı. Netanyahu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video kaydında, 9 Nisan’daki genel seçimde ‘Mavi-Beyaz’ koalisyonundan rakipleri olan Benny Gantz ve Moshe Yalon’a karşı dava açması için avukatına talimat verdiğini söyledi. İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla Netanyahu hakkında dört ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, Almanya’dan denizaltı satın almakla suçlandığı 3000 numaralı dosyada Netanyahu’yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle başsavcılığa göndermişti.

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