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27.05.2019
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Netanyahu’ya dev protesto: Binler dokunulmazlık talebine karşı yürüdü

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İsrail’de hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası bulunan Başbakan Netanyahu’nun dokunulmazlık talebi sonrası muhalefet sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Eyleme katılanların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, organizatörler 80 bin kişinin sokağa indiğini savundu. 9 Nisan’da yapılan seçimlerle görevini dördüncü döneme taşıyan Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk iddianamesi bulunuyor. Muhalefetin karşı çıktığı olası tasarının yasalaşması halinde başbakanla ilgili yolsuzluk dosyaları, elde edeceği dokunulmazlık sayesinde rafa kalkacak.

Erken seçim yeniden gündemde

Öte yandan, Netanyahu’ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılmak için şart koştuğu askerlik yasası nedeniyle hükümetin kurulması zora girdi ve ülkede yeniden erken seçim gündeme geldi. Netanyahu, ülkede yeniden bir erken seçime gerek olmadığını düşündüğünü belirtirken, Liberman’ı işaret ederek, “Öyle görünüyor ki birisi yeniden erken seçim istiyor.” ifadesini kullandı.

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