Netflix, ’13 Reasons Why’ dizisinden intihar sahnesini kaldırdı

Netflix, ’13 Reasons Why’ adlı diziden, ergen çağdaki bir kız çocuğunun intihar ettiği sahneyi kaldırdı.

Dizinin ilk gösteriminden iki yıl sonra böyle bir adım atan Netflix’ten yapılan açıklamada, kararın ‘uzman tavsiyesi doğrultusunda’ alındığı belirtildi.

Dizide, ‘Hannah’ adlı karakterin intihar ettiği an, ‘betimleme’ yöntemiyle gösterilmişti ve bazı çevrelerin tepkisini çekmiş; tartışmaya neden olmuştu.

Üç dakikalık intihar sahnesinin kaldırılmasından sonra, dizinin söz konusu bölümü sadece Hannah’yı canlandıran Avustralyalı oyuncu Katherine Langford’un kanlar içindeki gösterildiği sahneyi içeriyor.

Duygusal şiddete maruz kalan, intihara meyilli bireylere destek veren ‘Samaritans’ adlı derneğin yönetimi, kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.